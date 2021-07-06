Son Dakika: Kredi Kampanyası Haberi: 52500 TL’ye Kadar İhtiyacı Olan Kişilere, Kimlikle, Aylık Ödemesi Olmayan Kredi

Son dakika kampanyası olarak, anında onay alacağınız kredi duyurusu yapıldı. 52.500 TL'ye kadar kimlikle kredi veren bankalar duyuruldu. Sizlerde kimlik ve kredi başvurusu yapmak istiyorsanız 52.500 TL'ye kadar bu bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Alacağınız kredilerde bankaların politikalarına uygun olmanız durumunda hemen onay alabileceksiniz. Bankalar kendi internet siteleri üzerinden de yaptıkları duyurular ile birlikte, hemen başvuru alacaklarını da söylediler. Kredi notu uygun olan ve daha önce kredi kullanmış kişiler, onay alabilecekler.

Denizbank 52 bin 500 TL'ye kadar kimlikle kredi başvurusu nasıl yapılır?

Eğer ihtiyacınız 50.000 TL civarında ise bu krediye hemen başvuru yapabilirsiniz. Denizbank üzerinden verilen İhtiyaç kredisinde SMS atarak ne kadar onay alacağınızı görebiliyorsunuz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, Denizbank üzerinden bu kredileri uygun faiz oranları ile kullanacaklardır. Cep telefonunuzun Mesaj kısmına girdikten sonra Kredim yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazdıktan sonra 32/80 numarasına bu mesajı gönderin.

5 dakika içerisinde cep telefonunuza kredi sonucu gelecektir. Kredi sonucu onaylı olan müşterilere banka ne kadar onay aldığını mesajla gösterir. Bu onaylı limit kadar kredinizi 36 ay vadeye kadar en yakın DenizBank şubesinden kullanabilirsiniz. Denizbank ayrıca internet bankacılığı üzerinden ihtiyaç kredisi imkanı müşterilerine sağlamaktadır.

Fibabanka 52.500 TL kredi başvurusu

Kimlikle ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler 36 ay vadeye kadar 52.500 TL kredilerini Fibabanka şubelerinden kullanabilirler. Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka hemen sizlere kredi sonucunu verir ve onaylı olan krediniz için hemen anında sonucu öğrenebilirsiniz. Fibabanka 52 bin 500 TL kredi başvurusu SMS atarak veya internet üzerinden başvuru yapılarak da yapılabiliyor. Şubelere gitmeden işlem yapmak istiyorsanız cep telefonunuzun Mesaj kısmına girerek buraya kimlik numaranızı yazıp 34 22 numarasına göndermeniz yeterlidir. Banka sizleri değerlendirmeye alacak ve bu değerlendirme sonrasında en yakın sürede sizlere sonuç verecektir.

Enpara.com online ihtiyaç kredisi kampanyası

52.500 TL kredi eğer online olarak kullanmak istiyorsanız, Enpara Bankası üzerinden işlem yapabiliyorsunuz. Banka sadece dijital olarak hizmet verdiği için alacağınız kredilerde online olarak kredi imkanı sizlere sağlamaktadır.

52.500 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler 36 ay vadeye kadar uygun faiz oranları ile birlikte müşterilerine anında kredi imkanı sağlamaktadır. Sizde eğer bu bankanın müşterisiyseniz internet bankacılığını kullanabilir, müşteri değilseniz de bankanın internet sitesine girerek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Onaylanan Kredi'nin hakkında hemen sizlere sonuç gelecektir.

Şekerbank 52.500 TL'ye kadar kimlikli kredi

Şekerbank üzerinden de 52 bin 500 TL'ye kadar sadece kimlikle kredi alabilirsiniz. Bu krediyi alabilmeniz için bankadan maaş almanız gerekiyor. Size en yakın Şekerbank şubesine gittiğiniz zaman kimliğinizi vererek bu kredi için başvuruda bulunabilirsiniz. Özellikle emekli olan müşterilerin emekli kredi notu düşük olsa bile banka bu kişilere onay vermektedir. Şekerbank 52 bin 500 TL'ye kadar verdiği bu krediler de uygun faiz oranları ile birlikte müşterilerine imkan sunmaktadır. Kredi başvurusu yaptıktan sonra diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı da Şekerbank kredisi ile birlikte kapatabilirsiniz.