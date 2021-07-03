Son Dakika Kredi Haberi: Dertlere Dermen Olacak, 1.33 Faizli, 36 Ay Vadeli, 90 Gün Ertelemeli, Anında Onaylı Nakit

Bankalardan son dakika, kredi kampanyası başladı. Dertlerinize derman olacak bu kredi kampanyası, kamu bankaları ve özel bankalar tarafından müşterilere sunulacak. İhtiyaç kredisi olarak alabileceğiniz bu kredilerde banka taksit ödemesinde üç ayı ertelemeli olarak müşterileri de kredi imkanı sunacak. Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler banka kredi şartlarına uygunsa hemen bir dakika içerisinde kredi onay alabilecek. Krediler belirli faiz oranlarına göre bankalar üzerinden kullandırılacaktır. İsteyen kişiler banka şubelerine giderek, isteyen kişiler ise internet bankacılık'larını kullanarak kredi başvurularını yapabileceklerdir. Kredi başvurusu yapmak isteyen kişilerin ilk tercih ettiği bankalardan olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank , düşük faiz oranları ile birlikte 1.33 faiz oranıyla kredi imkanı sağlayacaktır. Banka üzerinden kredi kullanacak olan kişilerde eğer kamu bankaları üzerinden işlem yapıyorlarsa bu bankadan maaş alan müşteri olması durumunda daha düşük faiz oranlarıyla kredi kullanabilirler.

Ziraat Bankası'ndan kredi kampanyası başvurusu nası katılıyoruz?

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgesini yanında götürmesi kaydıyla kredi başvurusunu yapabilirler. Size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek yapacağınız kredi başvurusunda, banka, değerlendirmeyi, şube yetkisinde yapacak. İhtiyaç kredisi başvurusunu, Ziraat Bankası üzerinden ayrıca bankanın resmi internet sitesini kullanarak veya mobil uygulamasını kullanarak da yapabilirsiniz. Özellikle emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alan kişiler emekli maaşları üzerinden, maaşının 30 katına kadar kredi kullanabilirler.

Vakıfbank üzerinden de 1.33 faizli kredi kampanyası başladı.

Vakıfbank üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler, ihtiyaç kredisi başvurusunu banka şubelerinden yapabildikleri gibi aynı Ziraat Bankası, kampanyasında olduğu gibi mobil uygulama ve internet bankacılık'larını kullanarak da yapabilecekler. Vakıfbank, hızlı bir şekilde kredi onayı verdiğinde, müşterilerine anında aynı gün içerisinde kredi sonucunu veren bankaların başında geliyo. Bu yüzden şubeler üzerinden yapacağınız başvurularda daha avantajlı faiz oranlarıyla kredi kullanabilirsiniz. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşterileri ayrıca bankanın aylık ödeme performansına görede daha sonra da ihtiyacınız olması ile birlikte onaylı kredi onayı verecektir. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler belirli şartlarına uygun olması durumunda bu banka üzerinden istedikleri zaman kredi kullanabilirler. Vakıfbank üzerinden aylık ödeyebileceğiniz kredi miktarını hesaplayarak, isterseniz, 3 ayda bir isterseniz de iki ayda bir ödeme tablosu oluşturabilir, artan ve azalan taksitli ödemeler ile birlikte kredinizi kullanabilirsiniz. Kredi kullanmak isteyen kişilerin sigortalı olarak bir işyerinde çalışıyor olması durumunda en az 6 ay toplamda ise 12 ay sigorta durum yatmış olması gerekiyor. Eğer yeni bir işe başladıysanız, Vakıfbank üzerinden kimlikle kredi başvurusu yapabilirsiniz.

İş bankası da kampanyaya katıldı.

İş bankası üzerinden de ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. Banka düşük faiz oranlarıyla krediyi yüksek kredi notu olan müşterilerine vermektedir. Sizlerde ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, 36 ay vadeye kadar hemen kredinizi kullanabiliyorsunuz. İş bankası ayrıca, kendi bankasından maaş alan veya banka hesabı olan kişilere, bankanın kendi uygulaması olan iş cep uygulaması üzerinden de kredi verecektir. İş bankası ihtiyaç kredisi başvurularınızı İş Bankası internet bankacılığı üzerinden yapan kişiler, masrafsız kredi alacaklardır.