Son Dakika: Kredi çekemeyenlere 5.000 TL ihtiyaç destek kredisi veriliyor

Kredi çekemeyenlere 5.000 TL ihtiyaç destek kredisi veriliyor. Sizlerde bankalardan onay alamadıysanız, bu bankalardan hemen kredi başvurusu yapabilir ve sonucunu hemen öğrenebilirsiniz. İşte kredi başvurusu ve şartları hakkında bilgiler.

Kredi çekemeyenlere bankalar 5.000 TL kredi desteği vermektedir. Bu bankalar, kredi notunuz düşük olsa da size onay vereceklerdir. Ama bankalarda icralık ve avukatlık durumlarınız varsa, borçlarınızı ödemediyseniz, bu kredileri alamazsınız. Kredi çekemeyen kişiler, 36 ay vadeye kadar alacakları bu kredilerde, başvurularını online, banka şubesinden veya SMS ile yapabilmektedirler. İşte bankalar ve başvuru aşamaları.

Aktifbank 5.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Aktifbank, kredi başvurusu yapacak olan kişilerin, online olarak veya SMS atarak başvurularını kabul etmektedir. Eğer bankalarda sorunum yok ama kredi notum düşük diyorsanız, SMS ile başvuru yaparak, onay alıp almayacağınızı öğrenebilirsiniz. Aktifbank n-kolay kredi başvurusu için Kredi yazın boşluk bırakın ve kimlik numaranızı yazarak 3050’ye mesaj atın.

Banka değerlendirmeyi yapacak ve size 10 dakika içinde kredi sonucunu mesaj olarak gönderecektir. Ayrıca bankanın resmi internet sitesi üzerinden de kredi başvurusu yapabilirsiniz. Aktifbank üzerinden şubelere gitmeden kredi kullanacaksınız. Bunun için onaylanan kredinizi, banka personeli adresinize gelerek sizlere kullandıracaktır. Kredi için banka evrak ve kefil istememektedir.

Garanti BBVA 5.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Garanti BBVA üzerinden de 3 aylık sigortası düzenli yatan kişiler, başvuru yaparak 5000 TL kredi kullanabilirler. Kredi notunuz yüzünden onay alamadıysanız, bu banka sizlere 36 ay vadeye kadar kredi vermektedir. Başvuru size en yakın banka şubesinden yapılmaktadır. İnternet üzerinden veya SMS ile başvuru yaparsanız, kredi notunuz düşük olduğu için onay alamayacaksınız. Kredi başvurusu için sadece kimliğiniz yeterlidir. Onay alırsanız, hemen kredinizi kullanabilirsiniz.

Burgan Bank 5.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Burgan Bank üzerinden de 5.000 TL kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptığınızda, banka şartlarına uygunsanız hemen onay alacaksınız. Banka emekli maaşını bu bankadan alan veya çalışan kişilere kredi notu düşük olsa da kredi imkanı sağlamaktadır. Size en yakın Burgan Bank şubesine giderek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Ziraat Bankası 5.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası, kamu bankası olarak hizmet vermektedir. Bu sebeple bankalardan kredi alacak olan kişilere, kredi notu düşük olsa bile kredi imkanı sağlamaktadır. Yalnız bu bankadan kredi alacaksanız, en az 6 aylık sigortanızın olması veya emekli olmanız gerekiyor. Sigortası düzensiz olan, banka çalışması olmayan kişilerin bu kredileri alamayacaklarını söylemek istiyoruz.

Kredi başvurusu yaptığınızda, banka sizlere onay verecek ve sizlere özel olarak kredi imkanlarından faydalanacaktır. Başvuru sadece şubelerden yapılıyor. Size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile başvuru yapabilirsiniz. Bu banka gibi ayrıca Vakıfbank ve Halkbank kamu bankalarından da aynı şartlarda 5.000 TL kredi kullanmanız mümkündür.