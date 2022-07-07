Son Dakika Kredi Açıklaması Geldi! Bankadan Kredi Almak İsteyenlere Hemen Gelir Belgesiz, Masrafsız Ödeme!

Bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yeni bir kredi kampanyası duyurusu başlatıldı. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak ve internet bankacılığını kullanarak, bankalar üzerinden gelir belgesiz ve masrafsız olarak kredi kullanmanız mümkün olmaktadır. Banka kartı kullanan kişiler internet bankacılığı uygulaması, şifresi alarak banka şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirebilir ve kredi kullanabilirler. Sizlerde bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, daha önce kredi kartı ve kredi kullanmış olmanız ve banka kredi puanınız 1200 üzerinde olması gerekiyor.

Akbank

Akbank üzerinden banka kredi puanı uygun olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsak, kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasını 44 25 numarasına göndermeleri durumunda banka üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak ta işlemlerimizi kolay birşekilde yapabilecek ve onaylanan tutar, hemen aynı gün içinde hesabınıza yukarı bileceksiniz.

Denizbank

Denizbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak için cebimde kredi kampanyasına katılacak ve ücretli bir mesaj atarak bu bankadan ne kadar kredi onay aldığınızı göreceksiniz. Denizbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaralarını 32 80 numarasına göndermeleri yeterli olmaktadır.

TEB

Teb Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, TC kimlik numaranızı 44 66 numarasına mesaj olarak göndermeniz yeterli. Banka şartlarına uygun olan vatandaşlar, 36 ay vadeli 50000 TL'ye kadar kredi imkanından faydalanabilecek mi kullanmış oldukları bu kredilerde gelir belgesiz olarak işlem yapabileceklerdir.

QNB Finansbank

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar TC kimlik numarasını 50 30 numarasına mesaj olarak gönderiyor ve bu bankanın yapmış olduğu, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılıyor. QNB Finansbank, ayrıca resmi internet sitesi üzerinden ve internet bankacılığı uygulaması üzerinden de yedigün yirmidört saat ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır.