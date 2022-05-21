Son Dakika: Kamu Bankaları Duyuru Yaptı! 0.99 Faiz Oranları ile 15.000 TL Ödeme Yapacak mı?

Devlet bankaları üzerinden 0.99 faiz oranları ile 15 bin TL'ye kadar ödeme alacak olan kişiler için yeni bir haber duyurusu geldi.

Başvuru yapacak olan kişiler, ihtiyaç kredisi olarak alabilecekleri bu nakit kampanyasına katılmak istiyorlarsa en hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebilmek için bazı şartlar uygun bir müşteri olması gerekmektedir.

Ziraat Bankası ve diğer tüm kamu bankaları tarafında ödenecek olan 0.99 faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişilerin daha önce bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi almış ve düzenli olarak ödemiş olması gerekmektedir.

Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için ayrıca nakit kredi hizmetinde, emekli ve bireysel müşteri olan sigortalı olarak çalışan vatandaşların işlem yapacağını açıkladı.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan bu duyuru sonrasında kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilecek ve internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapan kişilere, şubelere gitmeden kredi hesaplarına yatacak.

Ziraat Bankası 0.99 faiz oranları ile vermiş olduğu bu kredide, özellikle emekli olan vatandaşlar için emekli maaşını kendi bankasından alması ve daha önce kredi kullanmış olması durumunda 0.99 faiz oranlarıyla kredi verirken, daha yüksek limitlerde kredi kullanacak olan kişileri de düşük faiz oranlarından yararlandırmaktadır.

Ziraat Bankası gibi diğer kamu bankaları olan Halkbank ve Vakıfbank üzerinden de başvurunuzu istediğiniz zaman gerçekleştirebilecek ve 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz. Destek olarak verilecek bu kredilerde 15 bin TL ödeme aldığınız zaman sizlerin kitaplık ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanı da sunulmaktadır. Bankaların diğer kredi kampanyalarına da göz atmak istiyorsanız, resmi internet sitelerine giriş yapabilirsiniz. Ziraat Bankası üzerinden özel müşterilere verilecek olan bu kredi kampanyalarına başvurular internet bankacılığı ve internet sitesi üzerinden olmaktadır.