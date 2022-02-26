Son Dakika Kampanyasına Kimlerin Katılacağı Belli Oldu, başvuran herkese 3300 TL’lik Ödeme Yapılacak

Başvuru işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlara 3.300 TL ödeme yapılacağı duyuruldu. Alınan bir son dakika haberine göre kampanyaya kimlerin katılacağı da belli oldu. İşte detaylar ve çok daha fazlası haberimizin devamında...

Acil nakit paraya sıkışan ve düşük limitli nakit kredi avantajından faydalanmak isteyen yurttaşlar açısından Finansbank, yeni bir kampanyaya imza attı. Resmi internet uygulaması üzerinden gerçekleştirdiği kampanya ilanında başvuru işlemlerini gerçekleştirecek yurttaşların 3 bin 300 TL’ye varan yalnızca kimlik numaraları üzerinden ödeme alacağı haber geldi. Eğer ki sizler de nakit problemi yaşıyorsanız ve oturduğumuz yerden anında başvuru işlemlerini gerçekleştirerek onay almak istiyorsanız o halde Finansbank uygulaması üzerinden başvuru işlemlerinizi gerçekleştirerek kredi avantajından faydalanabilir ve düşük faiz oranları ile bu bankadan 36 ay vade seçeneği şeklinde oluşturulacak ihtiyaç kredisi tablosu ile yeni ihtiyaç kredisi kampanyasına katılım sağlayabilirsiniz.

Finansbank İhtiyaç Kredisi Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılır?

Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar açısından en basit başvuru uygulamalarından bir tanesi olan SMS ile mesaj kredisi vatandaşları önerilecek ilk başvuru yöntemlerinden birisidir. İhtiyaç kredisi kullanacak vatandaşlar, 3 ay ertelemeli olacak şekilde 36 ay vade seçeneği ile nakit kredi kullanmayı istemeleri halinde Finansbank üzerinden T.C. kimlik numaralarını 5030 numarasına mesaj atmak suretiyle kredi başvuru işlemlerini yerine getirebilir.

Finansbank SMS ile ihtiyaç kredisi başvuru işlemlerini gerçekleştirecek katılımcılar açısından başlatılan bu kampanyada vatandaşların T.C. kimlik numaralarını aldıktan sonra otomatik bir şekilde sistem sorgulanmasına alınacakları ve düşük faiz oranları ile ne kadar kredi onayı aldıklarının kendilerine anında mesaj ile gönderileceği açıklandı. SMS ile gerçekleştirilen kredi başvuru işlemlerinde kredi onayından geçen vatandaşlar, en yakın banka şubesine kimlik belgeleri ile gittikten sonra onay verilen tutarı kullanabilir.

Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru işlemlerini gerçekleştirecek yurttaşların banka hesabı bulunması halinde şubelere gitmelerine dahi gerek olmadan 36 ay vadeli olacak şekilde ihtiyaç kredisi avantajlarından faydalanabilecekleri mobil uygulama kredisi başvuru işlemleri gerçekleştiriliyor. Finansbank mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşlar, anında kredi onay almaları ile beraber 5 dakikalık süreç içerisinde bankadan ne kadar kredi alacakları ile ilgili bilgi alacaklardır. Onaylı tutarı anında kendi esnaflarına mobil uygulama üzerinden atmaları mümkündür.