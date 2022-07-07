Son Dakika: Kadir Şeker Tahliye Oldu, Avukatının İtirazı Kabul Edildi!

Kadir şeker olayı uzun zamandır gündemden düşmüyordu ve konu hakkında yeni bir bilgi öğrenildi. Son dakika haberine göre avukatının itirazı sonucunda Kadir Şeker isimli 22 yaşındaki gencin tahliye olduğu bilgisine ulaşıldı. Birkaç gün önce Kadir şekerin cezasının 10 sene 10 aya düşürüldüğü öğrenilmiş ve tahliye talebinin reddedildiği açıklanmıştı. Konya'da meydana gelen üzücü olayda Kadir Şeker, erkek arkadaşı tarafından şiddete uğrayan Ayşe Dırla'yı erkek arkadaşından kurtarmak için olaya karışmıştı. Fakat kız arkadaşı Ayşe Dırla'ya şiddet uygulayan Özgür Duran'a engel olmak isterken yaşanan arbede sırasında Kadir Şeker, Özgür Duran'ın ölümüne yol açmış ve bu şekilde adı gündemde yer almıştı.

"Boğazıma Saldırdı, Bilincimi Kaybettiğimi Düşündüm"

Son dakika haberine göre tahliye olduğu bilgisine ulaşılan Kadir Şeker güzel haber ile sevenlerini mutlu etti ve gündemin en üst sıralarında yer aldı. Duruşma Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüş ve duruşmaya hayatını kaybeden Özgür Duran'ın ailesi, tanık avukatları, tutuklu sanık Kadir Şeker ve yakınları katılım göstermişti. Şeker mahkeme sırasında savunmasını yaparken bölgeye kadının yardıma ihtiyaç duyduğunu düşünmesi sebebiyle gittiğini belirtti. Aksi takdirde evine gideceğini açıklayan 22 yaşındaki Kadir Şeker olay bölgesinden uzaklaştığı sırada maktulün kendisine saldırdığını ve boğazına sarıldığını anlatmıştı. O sırada bilincini kaybedeceğini düşündüğünü ifade eden Şeker olayını açıklarken tahliyesini talep ettiğini de anlatmıştı.

Kadir Şeker Olay Yaşanırken 19 Yaşındaydı

Yaşanan üzücü olay sırasında 19 yaşında olan Kadir Şeker'in avukatlarından Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ önemli açıklamalarda bulunmuş ve Kadir Şeker'in suçu korku ve panik durumu içerisinde işlediğini belirtmişti. Maktülün yaratmış olduğu korku ve panik durumu sebebiyle Kadir Şeker'in suçu işlediğini ifade eden açıklamalar gerçekleştirmişti. Bunun yanı sıra olayın yaşandığı günde 19 yaşında olan Kadir Şeker'in yaklaşık 3 senedir cezaevinde bulunduğu belirtilmiş ve olaylar tekrar anlatılmıştı. Cezaevinde bulunduğu süre ve infaz hükümlerinin göz önüne alınarak Kadir Şeker'in tahliye edilmesi talep edilmiş ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu olmuştu.

Duran Ailesi Ceza İndirimi Uygulanmasını İstememişti

Duran ailesinin avukatları ise Yargıtay'ın bozma kararına eleştirilmişti ve olayın "kadına şiddet vakası" olmadığını iddia etmişti. Bunun yanı sıra Kadir Şeker'e ceza indirimi uygulanmamasını talep eden Duran ailesinin avukatları gündemde yer almıştı. Bunun yanı sıra duruşma da açıkladığı mütalaasında savcı dikkatleri üzerine çekmiş ve Kadir Şeker'in haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan uygulanmasını ve şekerin tahliye edilmesini istemişti. Bunun yanı sıra mütalaada haksız tahrik altında kaç sene öldürme suçundan Kadir Şeker'in cezalandırılması da talep edilmişti. Daha sonra Şeker'e mahkeme heyeti haksız tahrik altında adam öldürmesi suçundan 13 sene ceza vermiş ve Şeker'in cezası iyi hali indirimi ile 10 sene 10 aya düşürülmüştü.

Olay Konya'da 5 Şubat tarihinde yaşanmıştı ve kız arkadaşı Ayşe Dırla'ya şiddet uyguladığı belirtilen Özgür Duran'ı engellemeye çalışan Kadir Şeker, Özgür Duran'ın yarattığı korku ve panik ortamının sebebiyle Özgür Duran'ın ölümüne sebep olmuştu. Son olarak tahliyesi açıklanan 22 yaşındaki genç güzel haber ile gündemde yer aldı ve isimden söz ettirdi. Olayın yaşandığı sırada 19 yaşında olan Kadir Şeker 3 yıla yakın bir süredir cezaevinde kalmaktaydı.