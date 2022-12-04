Son Dakika: İmzalar basıldı! Emekli maaşı alan milyonlara ek ödeme 17 bin TL üzerinde yapılıyor!

Son Dakika: Emekli maaşı alan milyonlara ek ödeme 17 bin TL üzerinde yapılıyor! İmzalar basıldı! Promosyonlar sayesinde borçlarından kurtulan ve rahat bir nefes alabilen emeklilere bankalardan yeni müjdeli haberler geliyor. İsteyen emekliler banklardan uygun taksitli krediler çekebilecekler. Bankalar kredi çekmek isteyen emeklilerden gelir belgesi ya da kefil istemiyor.

Başvuru Nasıl Olacak

Emeklilere kredi veren bankaların başında Denizbank gelmektedir. Eğer emekliler şubelere gidip başvurmak isterlerse mesai saatleri içinde şubelere gidip müşteri temsilcilerinden yardım isteyebilirler.

Mobil bankacılık uygulamaları üzerinden başvurmak isterlerse de istedikleri gün ve saatler içinde başvuruda bulunabilirler.

Fakat bunun için emeklilerin internet bankacılığı şifresine sahip olması gerekmektedir. Şifresi olan kimseler ana sayfada yer alan duyurular kısmından uygun buldukları kredi paketlerini bulup başvuruda bulunabilirler.

Nakit ihtiyacı olan emekliler için bu krediler oldukça uygundur. Kredi şartları uygun olduğundan isteyen emekliler borçlarını birleştirmek içinde bu krediyi kullanabilirler. Emekliler için çok uygun fırsatlar sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmak istemeyenlerin bir an önce bankaya başvurmaları gerekmektedir.

Denizbank Emekli Kredisi

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