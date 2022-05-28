SON DAKİKA: IBAN Üzerinden Banka Hesaplarına 50.000 TL Ödeme Yapıldı

IBAN ve hesap numaralarına, 50.000 TL tutarında ödeme bekleme olmadan hemen yatırıldı bu parayı hemen kullanabilmeniz için ise son dakika olarak duyurulan kampanyaya başvuru yapmanız gerekmektedir.

Son dakika duyurusu ile IBAN ve banka hesaplarına yatırılan 50.000 TL tutarındaki ödemeyi hemen olabilmek için bankalar üzerinden TÇ kimlik numarası sorgulaması gerçekleştirebilir ve adınıza yatırılmış olan bu ödemeyi bekleme olmadan hemen kullanabilirsiniz.

Kamu bankalarının başlatmış olduğu bu önemli kampanyaya özel bankalar da dahil olarak 50.000 TL tutarındaki nakit ihtiyaçları karşılayabilmek adına 36 aya varan vade seçenekleri ile banka müşterilerine özel olarak sunulmaktadır. Bu ödemelerin alınabilmesi için ise bireysel olarak minimum 1200 kredi puanına sahip olunması gerekmektedir.

Bankalar tarafından uygulanan banka müşterisi politikasına uygun olan vatandaşlar için kimlik numarası üzerinden yapılacak sorgulama ve başvuru adımlarının hemen ardından bekleme olmadan 36 aya varan vade seçenekleri ile nakit olarak sunacak olan bu 50.000 TL tutarındaki ödeme hemen banka hesaplarına aktarılacaktır.

SMS ile yapılabilecek olan başvurunun yanında başvuru işlemleri için mobil uygulamalar ve internet bankacılığı da kullanılabilmektedir. Özellikle DenizBank ve FIBA bank tarafından yapılan bu girişim vatandaşların büyük bir nakit ihtiyacını karşılamakla beraber ödeme seçeneklerindeki vade sayısı ve düşük faiz oranları da son derece avantajlıdır. Bu iki banka tarafından sunulan kampanyalı kredi başvuru işlemleri için hemen ilgili bankaların web sitesi üzerinden bilgileri öğrenebilir ve başvuru adımlarını gerçekleştirebilirsiniz.