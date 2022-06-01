Son Dakika: IBAN numarasına yatacak olan tutar belli oldu! Cumhurbaşkanı Gece imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ihtiyacı olan vatandaşlar için verilecek devlet destekli ihtiyaç kredisi kampanya detayları duyuruldu. Ziraat Bankası başta olmak üzere, VakıfBank Halkbank ve PTT üzerinden verilecek olan bu kredileri başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz işlem yapacak. Banka kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar işlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştirerek banka üzerinden kredi kullanabilecek.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar başvurularını bu banka üzerinden gerçekleştirmek istiyorsa öncelikli olarak bankanın kredi politikalarına uygun bir müşteri olması gerekiyor. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların kredi onayı alabilmeleri için 18 yaşından büyük olması ve banka kredi şartlarına uygun olup, gelir belgesi olması gerekmektedir. Devlet destekli olarak verilecek. 50000 TL ihtiyaç kredisinde 36 ay vadeye kadar işlem yapacak olan vatandaşlar, Ziraat Bankası şubelerine giderek de kredi kullanabiliyor.

Halkbank

Devlet bankası olan Halkbank üzerinden işlem yaparak, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, özellikle emekli olması durumunda emekli maaşına bu banka üzerinden alması gerekmektedir. Emekli maaşınızı, Halkbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirdikten hemen sonra sizlere hızlı birşekilde sonuç verileri ve onaylanan tutar kadar kredi, kendi hesabınıza yatabilir. En yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceğiniz bu kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, 50000 TL kredi onayı almaları durumunda 36 ay vadeye kadar işlem yapmaktadır.

Vakıfbank

Devlet destekli olarak kredi alabileceğiniz bir diğer kamu bankası olan Vakıfbank, yapmış olduğu 36 ay vadeli ihtiyaç kredisinde, özellikle sigortalı olarak çalışan vatandaşlara destek vereceğini açıkladı. Vakıfbank üzerinden kredi kullanacak olan kişiler başvurularını gerçekleştirerek, işlem yapabilecekleri internet sitesi haricinde internet bankacılığını ve bankanın müşteri hizmetlerini de kullanarak kredi başvurusunda bulunabiliyor.

36 ay vadeye kadar verilecek olan bu kredilerde 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanından faydalanabileceksiniz. Emekli olan vatandaşlar, bu banka üzerinden devlet destekli kredi kullanmak istiyorsa, emekli maaşını hemen bu, Vakıfbank şubesine taşıyarak, yüksek limitli ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredileri de kullanabiliyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde, Vakıfbank şubelerine giderek işlemlerinizi kolay birşekilde yapabilirsiniz.