Son Dakika: Hiç Geliri Olmayan İhtiyaç Sahiplerine İyi Haber Geldi, Ödeme Yapılacak

Devlet sosyal güvenlik ödemeleri atlında ihtiyacı olan bireylere aylık ödeme yapmaya devam ediyor. Şartları sağlayan herkes bu ödemelere başvurabilir. Peki, 864 TL olan bu yardım ödemelerinden kimler, hangi şartlarda yararlanabiliyor?

Devlet zor durumda olan vatandaşa yardım eli uzatıyor. Bakım parası, kira yardımı hatta gıda yardımı ile zor durumdaki vatandaşın yarasına merhem oluyor. Bu maaştan 65 yaş üstü bireyler yararlanabilecek. Hiçbir geliri olmayan ve sigortadan yararlanamayan 65 yaş üstü bireyler için ödenecek bu maaş tam 864 TL.

Ödemeler PTT Üzerinden Yapılıyor

Devlet yardım ödemelerini ve diğer para gönderim işlerini PTT üzerinden hallediyor. Banka hesabı olmayanlar içinde kolaylık sağlayan bu ödeme şekli ile de kimse mağdur olmuyor. Yardım alacak kişiler düzenli bir şekilde PTT den maaşlarını çekebilecek.

65 Yaş Üstü Faydalanabiliyor

65 yaşına gelip çalışamayacak duruma gelen vatandaşlar geçimlerini sağlamakta zorlanıyor. Devlet de bu durumda olan yaşlı vatandaşlara karşı sessiz kalmıyor ve 65 yaş aylığı bağlıyor. Emeklilik maaşı ve bağkurlu olmayıp sosyal güvenlik sigortasından yararlanamayan 65 yaş üzeri bireyler bu yardıma başvurabilir.

Tek başına yaşamayan 65 yaş üstü bireylerde ailesinin de gelirine bakılarak başvuruları değerlendirilecek. Ödemeden yararlanacak kişinin aile üyelerine ve kendisine asgari ücretin üçte birinden az gelir düşmeli. 65 yaş üstü olup bu şartları sağlayan herkes devletin sağladığı bu 65 yaş aylığından yararlanabilecek.

Başvurular Nereden Yapılacak?

Başvurular her türlü yardım başvurusunda olduğu gibi yine E-Devlet üzerinden sağlanacak. Başvuru için E-devlet şifresi alıp kayıt olan bireyler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aratarak başvurulara ulaşabilir. Gerekli bilgileri dolduran ve belgeleri sunan bireyler için değerlendirme aşaması başlayacaktır.

Aylık Ödemeler Ne Kadar?

Aylık ödemeler 2021 yılı içerisinde 864 TL olarak kayıtlara geçti. Gelen zamlar ile zamanla artan maaş, 65 yaş üstü bireylerin yaşamını sürdürebilmesi için veriliyor. 65 yaş üstü birey vefat ettiğinde kesilen maaş aile bireylerine devretmiyor. PTT üzerinden düzenli olarak yapılan aylıktan yararlanmak için tek şart 65 yaş üstü olup geliri asgari ücretin üçte birinden az olmak.