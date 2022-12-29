SON DAKİKA: Halkbank’tan Sıfır Faizli Kredi Paketi! 100 Bin Liraya Kadar Faizsiz Kredi İmkânı

Halkbank’tan müşterilerine yeni destek paketi geldi. Kamu bankası olmasından dolayı vatandaşların yanında yer alan banka yeni destek kampanyasını paylaştı. Her türlü desteği sağlayan banka manevi desteğin yanı sıra maddi destekler de sunuyor. Sıfır faizli olarak esnaflara yönelik kredi imkânı sunuyor. Sıfır faizli kredi paketinden kimler faydalanacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Kamu bankası olarak hizmet yürüten banka 3 farklı kredi paketini yüzde sıfır faizli olarak müşterilerine sunuyor. Vatandaşlara 100 bin lira tutarında krediyi tek tıklama ile kullandıracak.

Kredi çekmek isteyen vatandaşlar, büyük fırsat sunan Halkbank üzerinden başvuru yapabilir. Banka tarafından sunulan esnaf kredisinde vatandaşlara seçenekler sunuyor. Esnafa özel sıfır faizli kredi desteğinde, genç esnaflara 100 bin lira tutarlı finansman desteği sağlanıyor. KOSGEB destekli kredilerde başvuru tarihleri ve ön koşular banka tarafından açıklandı. Kamu bankaları pandemi döneminde vermiş oldukları desteklere devam ediyor.

Halkbank’tan Faizsiz Esnafa Yönelik Destek Paketleri

Kredi çekmek isteyen esnaflar için banka tarafından destek paketleri açıklandı. KOSGEB destekli kredilerde esnafımız sıfır faizli kredilerden yararlanabilecek. Günümüzde kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında yer alan esnaflara, ustalık belgesine sahip olanlar için yeni iş kuracaklara ve genç girişimcilere kamu bankasından üç farklı alanda faizsiz destek kredisi sunulacak.

Kimler Bu Destek Kredilerden Yararlanamaz?

Yapılan açıklamalar dâhilinde tanıma uysalar bile bazı nedenlerden dolayı esnaf ve vatandaşlar bu kredilerden faydalanamaz. Faydalanamayacak olan esnaf ve vatandaşlar şunlardır;

Başvuru tarihinden itibaren geçerli olmak üzere son beş yılda KOSGEB sıfır faizli işletme kredisi kapsamına giren KOSGEB destek kredisi kullananlar

Son 5 yıl içerisinde deprem, sel, terör gibi olaylara maruz kalmış acil destek kredisi kapsamında krediden faydalananlar hariç olmak üzere

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından faiz veya hibe desteğinden faydalanan esnaf ve sanatlaralar hazine tarafından verilecek kredilerden faydalanamaz.