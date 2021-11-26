Son Dakika Haberine Göre O Banka Sadece Kimlik Numarasına Göre 10.000 TL Ödüyor, Şok Kampanya

Bankalar 2021 yılı bitmeden önce sürekli olarak güncel kampanyalar yaparak eski faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kampanyasına vatandaşları sokmak istiyor. Acil Para ihtiyacı olan kişilerde bankalar üzerinden kredi kampanyalarına başvuru yaparak hızlı bir şekilde onay almak istiyorlar. Bankalar kredi kampanyaları ile birlikte birden fazla kredi ürünü kampanyaları ile vatandaşlara nakit imkanı dağıtıyor. Son zamanlarda kampanya yapan bankalardan bir tanesi olan TEB Bankası yapmış olduğu düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan müşterilere 10.000 TL t.c. kimlik numarasına göre onay veriyor. TEB Bankası üzerinden yapılan düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler kredi notu 1200 ve üzerinde olması durumunda hemen onay alabilecek.

Daha önce banka çalışması olan ve bankalar ile arası iyi olan vatandaşlar TEB Bankası müşterisi olması durumunda banka şubelerine gitmeden ceptetep uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak masrafsız ve gelir belgesiz 10.000 TL kredi kullanabilir. Masrafsız ve gelir belgesiz 10.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli toplamda ise 36 ay vadeli olan bu Kredi kampanyasına katılmak için başvuru yapması gerekiyor.

Başvurular banka şubelerinden yapıldığı gibi ayrıca sms ile ve internet üzerinden de istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Özellikle oturduğunuz yerden başvuru yaparak 5 dakika içerisinde sonucunu öğrenmek istiyorsanız TEB Bankası sms kredi servisine başvuru yaparak hemen işlem yapabilir ve kredi onayı alabilirsiniz. TEB Bankası SMS ile kredi başvurusu yapmak oldukça basit. Bankanın SMS numarası olan 44 66 numarasına cep telefonunuzu mesaj kısmına girerek t.c. kimlik numaranızı yazıp gönderirseniz banka sizin kimlik numaranız üzerinden sorgulama yapar ve 5 dakika içerisinde ne kadar kredi onayı aldığınızı sizlere söyler.

Onaylanan tutar kadar kredi banka hesabı olan kişiler için mobil uygulama üzerinden internet bankacılığı şifresi ile birlikte giriş yaparak hemen hesaba yatar. 10.000 TL ve üzerinde onay alan vatandaşlar ayrıca bu bankanın Bonus kredi kartı ve 2000 TL'ye kadar verilen nakit avans kampanyasından da faydalanabilir. Detayları öğrenmek istiyorsanız TEB bankasının resmi internet sitesine girebilir veya size en yakın banka şubesine girerek bilgi alabilirsiniz.