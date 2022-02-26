Son Dakika Haberi: Ziraat Bankası Devlet Destekli Borçlarınızı Kapatmak İçin Nakit Hazırladı. Ziraat Bankası üzerinden devlet destekli borç transferi kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için müjdeli haber geldi. Nakit ihtiyacı olan kişilerin, herzaman ilk tercih ettiği bankaların başında gelen devlet bankası Ziraat Bankası yapmış olduğu son dakika, borç kapatma kredisiyle birlikte vatandaşlara yüksek limitli krediler kullandıracak.

Ziraat Bankası üzerinden devlet destekli olarak borç transfer kredisi kullanacak olan vatandaşların bireysel müşteri olması durumunda hızlı bir şekilde banka üzerinden nakit onay alacağını söyleyebiliriz. Ziraat Bankası, devlet destekli olarak vermiş olduğu borç transferi kredisinde 50000 TL'ye kadar yapılacak olan tüm kredi işlemlerinde 36 ay vadeli, sizlere uzun vadelerle ödeme tablosu oluşturmaktadır. 50000 TL üzerindeki ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar ise ilk taksit ödemesini de 3 ay erteleme, toplamda 24 ay vadeli olarak kredi alacaklardır.

Ziraat Bankası Başvuru Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, 50000 TL'ye kadar kredi başvurusunu yapmak için banka şubesine gitmesine gerek yok. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden başvurunuzu gerçekleştirecek, borç transferi kredisi kullanabilirsiniz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Ziraat Bankası, 50000 TL'ye kadar sizlere 36 ay vadeli 50000 TL borç kapatma kredisi kullandıracak. Ziraat Bankası tarafından verilen borç kapatma kredilerinde, güncel olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınız sizler için yapılandırılarak tekrardan bu bankaya, taşınır ve yüksek limitli kredi kullanarak tek bir bankaya ödeme kolaylığı sağlarsınız.

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi kullanacak olan vatandaşların emekli olmaları durumunda emekli maaşlarını bu banka üzerinden alması şartı ile kredi imkanı sağlanmaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir, sonucunu da yine aynı gün içinde öğrenebilirsiniz.

Devlet destekli olarak borç transferi kredisi kullanacak olan vatandaşlar, sadece Ziraat Bankası üzerinden değil, diğer kamu bankaları olan Halkbank ve Vakıfbank üzerinden de transfer kredisi başvurusunda bulunabilir ve düşük faiz oranları ile nakit başvurusunda, hemen bulunabilir. Bankaların resmi internet sitelerine giriş yaparak güncel faiz oranları hakkında bilgiler alabilirsiniz.