Son Dakika Haberi… TC Kimlik Numaranıza Göre 3 bin TL Alabilirsiniz

TC kimlik numaranıza göre 3 bin TL’ye dek ödeme alabileceksiniz. Kimlik numaranıza göre bu krediyi almak için yapmanız gerekenler ise son derece basittir. Banka şubesine gitmenize gerek kalmadan her bir işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. İnternet bankacılığı bugünler için var, öyle değil mi?

Akbank, kendi sitesinden yayınladığı önemli duyuruda en çok da kendi bankasında hesabı bulunan kişilerin Akbank Direkt uygulamasına girerek kredi başvurusu yapabileceğini söyledi. Bahsi geçen bu mühim uygulamaya girerek kredi kullanacak olan kişiler nakde gereksinim duyarlarsa başvuru yaparak kısa zaman içerisinde sonuç alabilir. Bu kredi başvurusunu yapacak olanların banka kredi notu 1200 ve üzeri olmak durumundadır.

Akbank Kredi Başvurusu

Nakde gereksinim duyanlar için 3 bin TL’ye dek ödeme yapacak olan Akbank, gelir belgesi istemeden bu işlemleri sonuca ulaştıracağını söyledi. Akbank aracılığı ile gelir belgesi olmadan 3 bin TL kredi almak için başvurunuzu yapınız. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapılacak olan tüm başvuruların akabinde kredi onayı alacak bireylere hemen dönüş sağlanır.

Akbank bunun yanı sıra cep telefonunuzdan SMS göndererek de başvuru yapmanızı onaylıyor. Cep telefonunuzun mesaj bölümüne girip KREDİ yazın boşluk bıraktıktan sonra TC’nizi ekleyerek bu mesajı 44 25 numarasına gönderin. İşte kredi başvurusu yapmak artık bu kadar basit gerçekleşmektedir. Sorunsuz bir süreç geçirmiş olursunuz.