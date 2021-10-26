Son Dakika Haberi ile 200.000 TL Borç Kapatma Kredisi Başladı

200 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi başvurusu yapacağınız bankalar bugün itibariyle yeni kampanyalarını ve yeni faiz oranlarını duyurdu. Bankalar üzerinden tek bir bankada kredi ve kredi kartı borçlarını ödemek isteyen kişiler için yapılan bu Kredi kampanyasında 24 ay vadeli ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak toplamda 200 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi verilecek.

200 bin TL'ye kadar verilecek olan bu borç kapatma kredisi kampanyasına katılmak isteyen müşteriler belirtilen şartlar dahilinde istedikleri zaman kredi başvurusu yapabilir ve bankaların kredi politikasına uygun olması durumunda da hemen onay olarak tüm Banka borçlarını tek bir bankada toplayabilir. 200 bin TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişiler sadece ihtiyaç kredisi kredi kartı ve varsa kredili mevduat hesabı borçları için kapatma kredisi kullanabilirler.

Kamu bankalarından olan Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank düşük faiz oranları ile bu Kredi kampanyasına başlatırken diğer özel bankalarda kendi faiz oranlarını belirleyerek 200 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi vereceğini duyurdu.

Ziraat Bankası VakıfBank ve halkbank'tan devlet destekli ve düşük faizli borç kapatma kredisi kampanyası

Ülkemizin kamu bankaları olan Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank 200.000 TL'ye kadar yapılacak olan borç kapatma kredisi kampanyasına katılan bankaların başında geliyor. İhtiyaç kredisi kredi kartı borçlarınızı tek bir bankada toplamak istiyorsanız bu bankaların şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte kredi başvurusu yapabilir hemen sonucu görebilirsiniz.

Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank üzerinden maaş alan müşteriler ise kredi başvurusu yaptıktan sonra hemen Kredi sonucuna göre tüm Banka borçlarını düşük faiz oranları ile kullanacakları bu Kredi ile kapatabilirler. Emekli olan kişiler kendi bankalarında emekli kredisi varsa emekli kredisini kapatarak ve maaş taşımasını yaparak bu kamu bankaları üzerinden borç kapatma kredisi alabilirler.

ING bank 200.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi veriyor

ING bank üzerinden de 200 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi alabilirsiniz. 50.000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde banka 36 ay vade ile işlem yaparken 50.000 TL üzerinde 24 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak Kredi imkanı sağlıyor. Size en yakın ING bank şubesine giderek 200 bin TL'ye kadar verilen ve transfer Kredisi olarak geçen bu Kredi kampanyasına katılabilir banka kredi notunuza göre kredi faiz oranlarından yararlanabilirsiniz.