Son Dakika Haberi Geldi: Sigortalı Halde İşyerinde Çalışan Bireylere Bankadan 77 bin TL Ödeme Yapılacak...

SON DAKİKA: Bankalar üzerinden yapılan yeni kampanyada 77000 TL'ye kadar kredi alacak olan vatandaşlara duyuru paylaşıldı. Nakit ihtiyacı olan ve sıkıntı yaşayan vatandaşlar için yapılacak olan bu kampanya Temmuz ayı içerisinde devam etmektedir. 2 banka üzerinden yapılan kampanya duyurusuyla birlikte vatandaşlar, 36 ay vadeli ve 24 ay vadeli olarak kredi seçeneklerinden faydalanabilecek ve bu bankalar üzerinden kredi kullanabilecektir.

77 bin TL’ye değin ihtiyaç kredisi çekmek isteyen kişiler için Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası kampanya hazırlamaya başladı. Sigortalı biçimde çalışıyor ve bankadan kredi çekmek istiyorsanız başvurunuzu hemen yaparak hızlı bir biçimde işlemlerinizi sonuca ulaştırabilirsiniz. 77 bin TL kredi kampanyasına başvuru yapmak isteyenler otuz altı ay vadeli biçimde işlemlerini gerçekleştirmiş olacak.

Yapı Kredi Bankası’ndan Kredi Başvurusu Nasıl Gerçekleştirilir?

77 bin TL’lik ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız Yapı Kredi Bankası size düşük faizli kredi seçenekleri sunacaktır. Yapı Kredi Bankası’ndan SMS ile kredi başvurusu gerçekleştirerek anında işlem yapabileceğinizi bilmelisiniz. Onay aldığınız tutar da aynı gün içerisinde IBAN numaranıza gönderilmiş olacaktır. SMS yöntemiyle bireysel ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız BİREYSEL yazarak boşluk bırakmalısınız.

Ardından TC kimlik numaranızı ve aylık kazancınızı da dahil ederek 4411 numarasına bu mesajı göndermelisiniz. Gönderdiğiniz bu SMS neticesinde banka en geç on dakikada size dönüş yapacaktır.

Böylece olumlu ya da olumsuz sonuç aldığınızı doğrudan öğrenebilmiş olursunuz. Herhangi bir şekilde vakit kaybı yaşamanız da bu biçimde tamamen engellenmiş olacaktır. Kredi notunuz yüksekse ve ödemelerini zamanında yapan biriyseniz bu kredinin size çıkacağından kesinlikle emin olabilirsiniz. Konuya dair tüm ayrıntıları ise Yapı Kredi Bankası müşteri hizmetleri hattından öğrenebilirsiniz.

Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Garanti Bankası üzerinden 77000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların ihtiyaç kredisi alabilmeleri için banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi, sonucun hemen öğrenebilmektedir. Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmektedirler. Bunun için banka şubelerine giderek değil, internet bankacılığını ve internet sitesini kullanarak işlem yapabilmektedirler.