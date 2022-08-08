Son Dakika Haberi Geldi: Nakde Sıkışan Emeklilere Akbank, TEB ve Garanti Bankası Yardım Eli Uzatacak

Emekli maaşı çeken kişiler için 50.000 Türk Lirası kadar nakit kampanyası hazırlayacak olan bankaların listesi bugün yayınlandı. Akbank, TEB ve Garanti Bankası gerçekleştirdikleri bu kampanyayla ihtiyaç kredisi kampanyasına gereksinim duyan insanlara seslenmiş oldu. Emekli maaşını kendi bankalarından alan kişiler kimlikleri ile beraber gelir belgesiz bir şekilde kredi alabilecekler.

50.000 TL kadar ihtiyacı olan ve öteki bankalardaki olan borçlarına kapatmak isteyen kişiler için hızlı bir biçimde işlem yapılmış olacak ve 36 ay vadeli şekilde ödeme tablosu oluşturulacak. Bu doğrultuda oluşturulan kredi imkanlarına da bu şekilde herkes ulaşabilecek.

Size en yakın Garanti Bankası şubesini ziyaret ederek kimliğinizle beraber başvurunuzu yapabilecek ve 50.000 TL’ye kadar kredi kullanabilmiş olacaksınız. Garanti Bankası üzerinden emekli maaşı çekmek isteyen kişiler ise 36 ay vadeye kadar alacakları bu kredi işlemlerini yaparak hızlı biçimde kredi kullanabilmiş olacak.

Nakit gereksiniminiz olması halinde üç ay ertelemeye sahip krediyi anda kullanabilirsiniz. Garanti Bankası’ndan emekli maaşı almaya karar veren herkes 4000 TL’ye kadar emekli promosyon imkanından da yararlanır, bunun yanı sıra aidatsız bir biçimde kredi kartı kullanarak işlem yapabilir.

Akbank’tan emekli maaşı çekiyorsanız emekli maaşı hesabınızdan aldığınız internet şifresiyle beraber bankanın Akbank Direkt adlı uygulamasını indirip hemen buradan kredi başvurunuzu gerçekleştirerek şubeye hiçbir şekilde gitmeden 50.000 Türk Lirası kredi kullanabilirsiniz. Banka şubelerini ziyaret etmeden ihtiyaç kredisi çekecek olan kişiler nakit ihtiyaçları olması halinde başvurularını internet bankacılığından da yapabilirler; bu şekilde düşük faizli kredilere sahip olabilirsiniz.