Son Dakika Haberi Geldi! Denizbank Emekliler İçin Nakit İmkanı Sunacak, Başvuru Yapacaklar İçin Dikkat

Denizbank emekli bireylere nakit olanağı sunuyor. Son karar net şekilde duyuruldu. Başvuru gerçekleştirecek olanlar için önemli bir duyuru yapıldı. Denizbank tarafından oluşturulan kampanyaya dair detaylar ise şu şekilde oluyor…

Emekliler için sevindiren haber sonunda geldi. Emekli maaşını Denizbank aracılığıyla alan kişiler, yüksek limite sahip kredi imkanından yararlanabilecek. Acil gereksinimleriniz için banka aracılığıyla verilen emekli kredisini alabilmiş olacaksınız. Bu kampanyaya başvurmak isteyenler emekli maaşını Denizbank’a taşırsa ancak o şekilde kampanyadan direkt faydalanabiliyor.

Denizbank şubesini ziyaret etmeden yüksek limitli kredi tutarı hesabınıza aktarılmış oluyor. Banka üzerinden emekli kredisi kullanacak kişiler için düşük faiz oranlarıyla kredi kampanyası 80 bin TL’ye değin verilebilecek. Denizbank üzerinden hesabı bulunanlar, banka şubelerini hiçbir şekilde ziyaret etmeden, SMS göndererek ya da internet şubesini kullanarak başvuru sürecini tamamlayabilecek.

Denizbank’tan Emeklilere SMS ile Kredi Başvurusu İmkanı Tanınıyor

Denizbank aracılığıyla emekli maaşını almakta olan bireyler SMS yolu ile emekli kredisi kampanyasına başvuru yapabilecek. Emekli maaşınızı Denizbank’tan alan bir vatandaşsanız, cep telefonunuzun mesaj bölümüne kredim yazın ve boşluk ekleyin, ardından TC kimlik numaranızı yazarak 3280 numarasına mesaj yollayın. Gönderilen mesajdan kısa bir zaman sonra size kredi sonucu gelmiş olacak.

Onaylanan kredi tutarını banka anında hesabınızda gösterir. Gelir belgesine gerek kalmaksızın şubeye gidip bahsi geçen bu önemli krediyi kullanabilirsiniz. Denizbank aracılığıyla sunulan ihtiyaç kredisi kampanyasına aktif olarak katılmak isteyen bireyler, uygun faiz seçenekleriyle kredi kullanırken öteki bankalardaki borçlarını kapatan borç kapatma kredisi kampanyasından da yararlanabilmiş olacak.

Banka aracılığı ile verilecek ihtiyaç kredisinde 60 bin TL’ye değin tutar ve 36 aya varan vadelerle kredi kullandırılacak. İhtiyaç kredisi için kişiler 24 ay vade seçeneğini de tercih edebilecek. Başvuru yapılan bu özel kampanyada emeklilere tüm bunların yanı sıra ödemelerde ilk taksit 90 gün kadar ertelemeli bir şekilde sunulmuş olacak. Kredi ödemeleri ise aylık da yapılabilir, 2 ya da 3 aylık şekilde de yapılabilir.