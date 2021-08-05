Son Dakika Haberi: Gece Yayınlandı, Cumhurbaşkanı Talimat Verdi, 30000 TL Hesaplara Yatmaya Başladı

Son dakika haberi olarak yeni bir duyuru yapıldı. Bayramdan önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da talimat verilmişti. Özellikle kamu bankaları bankalardan kredi alacak kişilere uygun faizlerle kredi vermesi gerektiğini duyurdu. Başvuru yapan kişilerin onay alamadığı şu günlerde, uygun faizlerle kredi almak isteyenler artık 30000 TL'ye kadar yapacakları başvurularda şart aranmayacak. Devlet destekli olarak verilecek bu kredileri kamu bankaları ile bazı özel bankaların başlattığı duyuruldu. Kredi alacak olan kişiler, başvuru yaptıktan sonra ne kadar kredi onayı aldıklarını görecekler.

Bankaların kendi resmi internet sitesi üzerinden de yaptıkları duyuru ile birlikte, başvuru yapacak olan kişiler internet sitelerini de kullanabilecekler. Bu şekilde başvuru yaparak hemen onay alabileceksiniz. Son dakika haberi olarak ajanslara düşen bu kredi haberi oldukça umut verici. Para ihtiyacı olan kişiler başvuru yaparak, onay alacaklar.

Ziraat Bankası bu kampanyayı başlatan ilk banka oldu

Devlet destekli kredilerde en çok tercih edilen bankaların başında gelen Ziraat Bankası, uygun faiz oranları ile birlikte, müşterilerine kredi imkanı sağlamaya devam ediyor. Uygun faiz oranları ile kredi alacak kişiler, Ziraat Bankası üzerinden başvuru yaparak hemen onay alabilecekler. Ziraat Bankası düşük faiz oranları ile birlikte, müşterilerine kredi imkanı sağlamaktadır. 30.000 TL'ye kadar onay almak istiyorsanız, banka kredi politikalarına uygun olan kişiler, bankanın resmi internet sitesine girerek başvuru yapabilirler. Banka müşterisi olan kişiler ise internet bankacılığın girerek buradan kredi alabilecekler.

Vakıfbank ve Halkbank'ta Kredi Veriyor

Kamu bankalarından olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de kredi imkanı sağlanıyor. Uygun faiz oranları ile birlikte, uygun kredi alacak kişiler 30000 TL'ye kadar yapacakları başvurularda devlet destekli onay alabilecekler. Bankaların resmi internet siteleri üzerinden kredi başvuru formunu doldurarak, uygun faizli kredi alabileceksiniz. 30000 TL kredi onayı aldığınızda banka sizlere 3 ay ertelemeli toplamda 36 ay vadeli olarak kredi imkanı sunacak. Banka şubelerinden, ATM'lerden, Müşteri Hizmetleri üzerinden ve mobil uygulama üzerinden de kredi başvurusu yapabileceksiniz. Vakıfbank ve Halkbank özellikle emekli olan müşterilere emekli maaşlarını kendi bankalarından almak kaydıyla daha yüksek limitlerde kredi kullandıracaktır.