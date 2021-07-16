Son dakika haberi: Enpara, Akbank, İşbankası ve TEB bankası online 15.000 TL anında kredi veriyor. Bankalardan 15000 TL anında kredi alabileceksiniz. Kampanya detayları belli oldu.

15.000 TL online ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşteriler başvuru yapacakları bankalardan online kredi alabilmeleri için o bankanın müşterisi olması şartı vardır. Bankalar kendi müşterilerine internet bankacılıklarını kullanmaları durumunda bankaya gitmeden tüm bankacılık işlemlerini yaptırabiliyor. Bu bankacılık işlemleri ile birlikte ayrıca bankalardan kredi de kullanabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptığınızda bankalar sizi değerlendirmeye alır ve anında sonuç verir. Onay alırsanız da şubeye gitmeden Kredinizi hesabı atabilirsiniz. Şimdi sizlere bankaların kredi başvuru şartları ve aşamaları hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Enpara.com 15.000 TL online ihtiyaç kredisi

Online kredi kullanmak isteyen müşteriler, 15.000 TL için Enpara Bankası'nı tercih edebilir. Bu bankadan kredi başvurusu yapacak olan kişilerin banka hesabı olup olmaması önemli değildir. İnternet sitelerine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Enpara.com Finansbank'ın kurduğu bir dijital bankadır. Dijital banka sizlere kredi vermektedir. Yaptığınız Kredi başvurularında Finansbank'ın politikalarına uygun olursanız kredi onayı alabilirsiniz. Bu sebeple kredi notunuzu yüksek olması şartı aranmaktadır. Online krediler de onay alırsanız hemen hesaba bu para atılacaktır. 15.000 TL kredilerde 36 ay vade dileyen müşterilere de 3 ay İlk taksiti erteleme imkanı sunuluyor.

Akbank 15.000 TL online kredi başvurusu

15.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişi online işlem yapmak istiyorsa, Akbank Direkt uygulaması üzerinden bu işlemi yapabilir. Akbank Direkt üzerinden bu işlemi yapmak istiyorsanız kredi başvurusu yaptığınız zaman kredi notunuzun yüksek olması gerekiyor. Kredi notu yüksek olan kişiler, Akbank hesabı varsa internet bankacılığı şifresi olarak Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu Online olarak yapabilir. Onaylanan kredi 36 ay vadeye kadar hemen hesabınıza yatacaktır.

İş Bankası 15.000 TL online kredi başvurusu

İş Bankası üzerinden de 15.000 TL online kredi için İşCep uygulamasını tercih ediyoruz. İş Cep uygulaması üzerinden yapılan kredi başvurularında uygun faiz oranları ile birlikte masrafsız kredi başvurusu yapabilirsiniz. 15.000 TL kredi başvurusunu hafta sonu dahil yapabiliyorsunuz. 36 ay vadeye kadar verilen kredilerde ilk taksit ödemeniz 3 ay erteleme yapabilirsiniz. İş Bankası müşterileri bu kredileri kredi notu 1200 ve üzerinde olması durumunda kullanabilirler.

TEB Bankası 15.000 TL online ihtiyaç kredisi başvurusu

TEB Bankası hem kendi banka bünyesinde hem de kendi kurduğu dijital banka olan cepte Teb Bankası üzerinden kredi başvurusu yaptırmaktadır. TEB Bankası kredi başvurusu yapmak isteyen müşteriler online olarak yapacakları bu işlemlerde hesapları üzerinden aldıkları internet bankacılığı ile birlikte 15 bin TL'ye kadar anında kredi kullanabilirler. 15.000 TL kredi aldığınızda ilk taksit ödemesi 3 ay ertelemeli yapabiliyorsunuz. Banka kredi notunuz uygunsa TEB Bankası ve cepte Teb online kredi başvurusunu yapabiliyorsunuz.