Son dakika haberi: Emekliye 11.500 TL müjdesi var, devlet desteği de verilecek hemen onaylanıyor

Son dakika haberi: Devlet desteği de verilecek hemen onaylanıyor! Emekliye 11.500 TL müjdesi var... Emekli maaşı alan vatandaşlar ödemelerinin 11.500 TL olmasını istiyorlarsa eğer bu gerçek olacak. Artık emekli maaşı alan kişiler 11.500 TL alabilecekler. Peki ya bu nasıl olacak? Emekli maaşı alan vatandaşlar kamu bankalarında 11.500 TL alabilecekler hem de bunu istedikleri zaman alabilecekler. Emekliler için yeni olan bu kredi 36 ay vadeli olarak işlem yapılacaktır. Emekli vatandaşlar bu krediyi Ziraat Bankası, Vakıf Bankası ve Halk Bank’tan aynı gün içerisinde sahip olabilecekler.

Emekliye Devlet Desteği

Emekliler devlet desteği ile 11.500 TL’ye sahip olabilecekler. Emeklileri sevindiren bu kredi 36 aya varan vade fırsatı ile sunulmaktadır. Emekli vatandaşların emekli maaş hesapları üzerinden başvuranlar ve başvurularının yanıtları aynı gün içerisinde bildirilecek.

Daha önce kredi kullanan emekliler bu devlet desteğinden yararlanabilecek mi sorusuna cevap olarak da daha önce kredi kullanan emeklilerde bu krediden yararlanabilecekler. Emeklilerin bu kredi için başvurularını en yakın banka şubesinden yapabilirler ve sonuçlarını da aynı gün öğrenebilirler.

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