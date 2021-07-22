Son Dakika Haberi: Emeklilere bu ay içinde 2750 TL ödeme yapılacak! Eski ve Yeni Emekliler Ödeme Alacak

Son Dakika Haberi: Eski Yeni Herkesin Hakkı! Emeklilere bu ay içinde 2750 TL ödeme yapılacak. Emekliler için maaş promosyonu kampanyaları devam etmektedir. Bilindiği gibi Ziraat Bankası ve SGK ortaklığında imzalanan protokolden sonra emekli promosyonlarına zam gelmişti. Bu zamlardan sonra TEB emekli promosyonu alacak olan kişilere 2750 TL ödeme yapacağını duyurdu.

Emekli maaşı alan ve sözleşme yapan kişiler 1 ay içinde bu promosyonları hesaplarında görebilecekler. Bu emekli promosyon ile birlikte emekliler yüksek ödemeler alacaklardır. Bu emekli promosyonu eski emekli veya yeni emekli diye ayrım yapılmadan verilecektir.

Emekliye Promosyon

Mart 2017 yılında başlayan ve 3 yılını bu ay dolduran emekli promosyonlarında yeni zam ile tekrar en çok merak edilen konulardan birisi olmuştur. Emekli promosyon 3 yıl maaşını aynı bankadan almaya taahhüt vermiş kişilere hibe olarak verilmektedir. Bu parayı geri ödemez ve 3 yıl sonra tekrar alabilirsiniz. Yapmanız gereken sadece emekli promosyon ödemenizi aldığınız bankadan maaşınızı başka bankaya taşımamaktır. Size eğer emekli promosyon alacaksanız banla şubelerine giderek sözleşme yapabilirsiniz.

Emekliye 2.750 TL Ödeme

TEB emekli promosyonunda 2.750 TL’ye kadar para vermektedir. 1.500 TL’ye kadar olan maaşlar için 800 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında olan emekli vatandaşlara ise 1.125 TL emekli promosyon ödemesi yapacağını duyurmuştu. Bu fiyatı daha da arttırmak isteyen TEB bankası, emekli maaşı alan arkadaş, akraba, eş, dostlarını eğer TEB bankasına maaş almaları için getirirlerse kişi başı 150 TL promosyon alacakladır. Bu limitin en fazla 10 kişiden olduğunu söylemek istiyoruz. Bankaya en fazla 10 kişi getirebilirsiniz. 2.500 TL’ye kadar maaş alan kişi 10 emekli arkadaşını bu bankaya getirirse 2.750 TL’ye kadar Ağustos ayında ödeme alabilecektir.

Emekliler İçin Diğer Kampanyalar Nedir?

Emeklilere özel diğer kampanyalarda merak konusu olmuştur. Artık emekli olan kişilerden EFT ve Havale işlem ücreti alınmayacaktır. Kredi kartı başvurusu yapacak olan kişiler ise 30 Ağustos tarihine kadar her kredi kartında 150 TL sadece market indirimi alabileceğiniz bir kampanyaya katılabilirler.

Ziraat Bankası Emekli Promosyon Ne Kadar?

Ziraat Bankası emekli promosyonları da belli olmuştur. Buna göre yine maaşınıza göre emekli promosyonu için başvuru yapabilirsiniz. Ziraat Bankası emekli promosyonları şu şekildedir.

· 1500 TL maaş alana 500 TL

· 2500 TL maaş alana 625 TL

· 2500 TL üzeri maaş alana 750 TL

Ziraat Bankası ayrıca emekli olan kişilere kredi kartı ve kredi hizmeti de vermektedir. Özellikle kredi notu düşük olan emekliler banka şubelerine giderek 100.000 TL’ye kadar kredi başvurusu yapabilirler. Bu şekilde hem ihtiyaçlarını karşılyabilir, hem de borç kapatma kredisi alarak diğer tüm banka borçlarını kapatabilirler. Ziraat Bankası şubelerine giderek emekli promosyon ödemenizi alabilirsiniz. Bu işlemler için 3 yıllık sözleşme yapılacaktır.