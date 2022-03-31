Son Dakika Haber: Ziraat Bankası Devlet Destekli 0.30 Faizle Nakit Verecek

Ziraat Bankası yapmış olduğu son dakika kampanyasında daha önce kendi bankasından kredi alan ve maaş müşterisi olan vatandaşlara 5000 TL ye kadar 0.30 faiz oranları ile nakit vereceğini açıkladı. Nisan ayı içerisinde başlatılacak olan bu kampanyada, Ziraat Bankası, özel müşterilerine 5000 TL'ye kadar ağacın ihtiyaçlarında kullanabilmeleri için nakit imkanı sağlayacak.

Ziraat Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların hızlı bir şekilde sonuç alabilmeleri için banka müşterisi olması ve banka kredi puanı yüksek olması gerekiyor. İlk olarak emekli olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanya da sigortalı olarak çalışan vatandaşlarda artık hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Özellikle 0.30 faiz oranları ile kredi kullanacak olan kişilerin daha önce kredi alıp, düzenli ödemiş olması durumunda 36 ay vadeye kadar 5000 TL kredi kullanacağını söylemek istiyoruz.

Başvuru

Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde sonuç almak istiyorlarsa banka şubelerine giderek kimlik ve gelir, belgeleriyle birlikte başvurularını gerçekleştirebilir. Nakit ihtiyacınızın olması durumuyla ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, 5 dakika içerisinde sizlere sonuç verecektir.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapmak isteyen vatandaşlar, ayrıca mobil uygulama aracılığı ile de istedikleri zaman başvurularını gerçekleştirebiliyor. 0.30 faiz oranları ile 5000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, ilk taksit ödemelerinde 90 gün ertelemeli olan bu kredi kampanyalarına katılarak, sadece 5000 TL alabiliyor.

5000 TL üzerinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin maaş müşterisi olması durumunda daha düşük faiz oranları ile yüksek limitli krediler kullanacağında söylemek isteriz. Emekli olan vatandaşların emekli maaşları bu bankada ise diğer bankadaki olan tüm borçlarını kapatan ve kendi ihtiyaçları için kullanabilecekleri borç transferi kredisi 250000 TL'ye kadar kullandırılmaktadır.

Kampanya detayları hakkında bilgi almak istiyorsanız, bankanın sosyal medya hesaplarını takip edebilir veya resmi internet sitesine giriş yaparak kampanyayı öğrenebilirsiniz. Ziraat Bankası, sadece bu kampanyayı değil, konut kredisi taşıt kredisi almak isteyen vatandaşlar için de düşük faiz oranları ile işlem yapmaktadır.