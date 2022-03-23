Son Dakika Haber: Maaş Hesaplarına Ek Olarak 5.000 TL Yatırılıyor! Emekli maaşını Yapı Kredi Bankası aracılığı ile alan ya da bu banka üzerinden emekli maaşını almayı düşünen vatandaşlar için 5000 TL’ye varan kredi imkanı bekleme olmadan özel ayrıcalıklar da sunulmaktadır.

Bu konu ile ilgili olarak Halkbank da daha düşük limitlerde bu ödeme tutarını yapabilmektedir. Aynı zamanda bu ödeme üzerinde 36 aya varan vade imkanları ile rahat bir ödeme düzeni müşteriye özel olarak sunulmaktadır.

Mart ayı kapsamında bankalar tarafından sunulan şartları yerine getiren emekli vatandaşlar, 5000 TL tutarında nakit ödemeyi hemen alabileceklerdir. Bu ay sonuna kadar başvuru işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.

Başvuru sürecini kaçırmadan, işlemleri tamamlayarak ay sonuna kadar başvurunuzu gerçekleştirin ve uygun olunması halinde 5000 TL’lik ödemeyi bekleme olmadan hesabınıza alabilirsiniz.

Genel olarak ülkemizdeki emekli vatandaşlar, bankalar tarafından yapılan promosyon ödemeleri ile beraber ihtiyaç kredi kampanyalarını yakından takip etmektedir. Bununla beraber kamuoyunda son dakika açıklaması olarak yer alan haberlere göre yapı kredi bankası 5000 TL’ye varan nakit ödemelerinde emeklilerin gözde bankalar arasında yer alma hakkını elde etmiştir.

Bununla beraber emekli vatandaşlar banka tarafından sunulan şartları yerine getirmeleri halinde 2500 TL tutarında promosyon ödemesini almalarının yanında 2500 TL tutarında da artı para ya da ek hesap limiti gibi bir uygulama sayesinde toplamda 5000 TL ödemeyi hesaplarını alabileceklerdir. Bu kampanyaya son başvuru tarihi ise 31 Mart olarak açıklanmıştır.