Son dakika haber: Hiç sigortalı işte çalışmamış ev hanımları da emekli olacak

Hiç sigortalı işte çalışmamış ev hanımları da emekli olacak. Ev hanımlarının emekli olabilmesi için şartlar nelerdir? Daha önce hiç çalışmamış kişiler nasıl emekli olacaklar? Sizlere bu yazımızda ev hanımları için emekli olma şartları hakkında bilgiler vereceğiz.

Sigortası olmayan ve 25 yıl evli kalan kadınlara emeklilik verilmesi için SGK üzerinde bir çalışma başlatılmıştır. Yapılan bu çalışmalardan sonra 25 yıl evli kalan ev hanımlarının emekli maaşı alabilmeleri için TBMM’ye teklif verilmiştir. Teklif TBMM genel kurulunda onay alınırsa bu düzenleme hayata geçecek ve ev hanımları daha önce çalışmasalar bile emekli maaşı alabileceklerdir. Şimdi sizlere bu kampanya ve haberin detaylarını verelim.

Ev Hanımlarına Emeklilik Yolu Açılıyor

Türkiye’de kadınların hayat standartlarını düzenli olarak yaşayabilmeleri için pek çok kampanya yapılmaktadır. Kadınların iş yaşamlarına katılmaları gibi emeklilik zamanlarında da destek verilmesi istenmektedir. Bu desteklerin başında annelere emzirme ödeneği, çocuk parası, süt parası, doğum izni zamanında maaş ödenmesi gibi desteklemeler vardır. Son olarak da ev hanımlarını ilgilendiren emeklilik haberi gelmiştir. Eğer 25 yıllık evli kaldıysanız ve hiç eşinizle boşanmadıysanız emekli maaşı almaya hak kazanacaksınız. Daha önce bir iş yerinde çalışmamış ve bu yüzden emeklilik sıkıntısı yaşayan kişiler için hazırlanan bu taslak TBMM meclisine verilmiştir. Eğer kanun kabul olursa bu yürürlük hizmete girecek ve bu haberi bekleyen pek çok ev hanımı emekli olmak için başvurularını yapabilecekleridir.

Ev Hanımlarına Emeklilik Şartları Nelerdir?

Ev hanımlarına emeklilik için isteğe bağlı sigortadan faydalanılması gerekmektedir. Buna gör de bazı şartlar yerine gelmesi gerekir. Emekli olacak olan kişilerin sigortalı olarak bir yerde çalışmıyor olması, 18 yaşından büyük olması, yaşlılık, malulen emeklilik gibi maaşların alınmamış olması ve bir geliri olmaması gerekiyor. Eğer bir gayrimenkulünüz var ve bu gayrimenkul üzerinden bir kira alıyorsanız siz isteğe bağlı sigortalık hakkından yararlanamazsınız. Yani bir gelirinizin olmaması durumunda bu emeklilik şartlarından faydalanabileceksiniz. Ama eğer evde iş yaparak para kazanıyorsanız ve bir vergi ödemiyorsanız bu şartları yerine getirmeniz durumunda ev hanımlarına emeklilik şartlarından faydalanabilirsiniz.