Son Dakika Haber, Emeklilere ve Eşinden, Anne-Babasından Maaş Alanlara Müjde Geldi, O Bankadan Ödemeler Başladı

Emeklilere ve Eşinden, Anne-Babasından Maaş Alanlara Müjde. Ülkemizde düzenli olarak maaş alan grupların başında emekliler geliyor. Emekli maaşı alan birçok vatandaşı kendi bankalarına çekmek isteyen bankalar emeklilere maaş promosyonu vermekte. Maaşlarını anlaştığı bankadan çekmek isteyen kullanıcılara bankaları belirlenen oranlarda promosyon vermektedir. Anne babasından ya da eşinden maaş alan kişiler de maaş promosyonlarından yararlanabilmekteler. Emekli maaşlarının emeklilere yetmediği bu dönemde emekli promosyonları bir nebze de olsa emeklilerin yüzünü güldürüyor. Birçok insan 3 senede bir maaş promosyonlarını anlaşmalı bankaları üzerinden alabiliyorlar. Birçok banka emeklileri bu fırsatlarla kendilerine çekiyor. Geçtiğimiz günlerde ise emeklilere bir müjde de emeklilere en çok promosyon fırsatı sağlayan devlet bankalarından birisi olan Vakıfbank’tan geldi.

Vakıfbank Emekli Promosyon Avantajları

Vakıfbank ülkemizde emeklilerin yüzünü güldüren bankaların başında geliyor. Emekli maaşlarının yetmediği ve çok az olduğu, birçok emeklinin açlık sınırının altında geçindiği ülkemizde emekliler bir nebze de olsa bankaların verdiği emekli maaşı promosyonlarıyla der gelirli emeklilerin yüzünü güldürüyor. Ülkemizde emeklilerin en çok tercih ettiği bankalardan birisi de Vakıfbank. Vakıfbank emeklilere diğer bankalara oranla yüksek promosyonlar vererek emeklileri kendine çekiyor.

Vakıfbank’ın emekli promosyon avantajından yararlanmak isteyen ilk kez maaş alacak olan SGK emeklileri maaş almak istedikleri bankayı Vakıfbank olarak işaretleyerek ya da e-devlet üzerinden maaş tercihini Vakıfbank olarak seçerek promosyon imkanından faydalanabilirler. Hali hazırda başka bankalardan emekli maaşı alan emekliler de E-devlet üzerinden Vakıfbank’ı seçerek maaşlarını taşıyabilir ve promosyon avantajlarından yararlanabilirler. Vakıfbank maaş promosyonundan bütün emekliler kolaylıkla yararlanabilirler.

Vakıfbank’tan 750 TL’ye Kadar Promosyon İmkanı

Vakıfbank emekli promosyonundan yararlanmak için emeklilerin maaşlarını Vakıfbank’tan almaları gerekiyor. Maaşlarını ilk kez alacak olan emekliler maaş almak istedikleri bankayı Vakıfbank olarak işaretleyerek, başka bankalardan maaş alan emekliler ise E-devlet üzerinden maaşlarını almak istedikleri bankayı Vakıfbank olarak değiştirerek promosyon imkanından kolaylıkla yararlanabilirler. Bu şartları yerine getiren emekliler promosyon imkanından yararlanabilirler.

Bir aylık maaşları tutarı 1500 TL’ye kadar olan emekliler 500 TL, 1500-2500 TL arasında olan emekliler 625 TL, 2500 TL ve üzerinde maaş alan emekliler ise 750 TL promosyon imkanından faydalanabilirler.