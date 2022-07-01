Son dakika haber! Bayram Parası Banka Hesaplarına Hemen Yatırıldı!

Kurban Bayramı bu yıl da nakit ihtiyaçları nedeni ile vatandaşların cebini zora sokuyor. Ancak bankalardan bu bayram vatandaşın rahat etmesi için özel bir kampanya duyurusu yapıldı. Üstelik 3 ay erteleme imkanı ile bayramdaki her ihtiyacınız kolay bir şekilde karşılanabilecektir.

Bu yıl ülke genelinde yaşanan bütün ekonomik sıkıntılardan kaynaklı olarak ramazan Bayramı’nda vatandaşların yaşadığı nakit sıkıntısı kurban bayramında yaşanmaması için bankalar tarafından önemli bir kampanyaya imza atıldı. Üstelik üç ay ertelemeli fırsat ile beraber bir ay faiz uygulanmadan verilecek olan bayram kredisi için 50.000 TL’ye kadar olan bütün limitlerde en uygun faiz oranları kullanılacaktır. Özellikle bir kredi kampanyası olan bu bayram kredisinde vatandaşların kredi puanına bağlı olarak da özel ödeme seçenekleri uygulanmaktadır.

Üstelik vatandaşlar bayram kredisi için bankaya gitmeden Internet bankacılığı ve dijital bankacılık araçlarını kullanarak 50.000 TL’ye kadar olan limitleri kendi kredi puanlarını uygun bir şekilde hemen başvuru işlemlerini yaparak doğrudan banka hesaplarına da aktarabilirler. İlk kredi kullanımından itibaren devam eden 30 günlük zaman zarfı içerisinde yani bir ay boyunca herhangi bir şekilde vatandaşlardan faiz talep edilmeyecek ve hızlı başvuru işlemleri sayesinde gelecek bayram için gerekli olan bütün nakit ihtiyaçlarınızı bu şekilde kolay bir durumda karşılayabileceksiniz.

Bu kurban bayramında meydana gelen bütün nakit ihtiyaçlarını anında çözebilmeniz için hemen başvuru işlemleri gerçekleştirebilir ve kolay nakit kapsamında eloğluna bu kredi kampanyasına hemen değerlendirebilirsiniz.