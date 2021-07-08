Son Dakika: Gece Yayınlandı. Sabah 8’den Sonra Başladı, Nakit İhtiyacı Olan Kişilere, Yüksek Limitli Krediler Verilecek

Son dakika haberi olarak, yeni bir kampanya başladı. Bugün sabah saatlerinden itibaren artık kredi notu 1000 altında olanlarda kredi onayı alabilecekler. Son dakika haberi bankalar tarafından yayınlandıktan sonra, ilk başvuru yapanlar onay almaya da başladı. Sizinde para ihtiyacınız varsa, hemen bu nakit imkanından faydalanabileceksiniz. İşte detaylar...

Bir bankadan kredi başvurusu yaptığınız zaman banka sizin kredi sicilinize ve kredi skorunuza göre onay verecektir. Banka şartlarının başında kredi skoru gelmektedir. Bu skor da diğer banka çalışmalarınızdan oluşan bir puan durumudur. Eğer puan durumu yükselmesini istiyorsanız diğer banka kredi kartı borçlarınızı ve kredi borçlarınızı gününde ödemeniz, sürekli bankalara kredi veya kredi kartı başvurusu yapmamamız gerekmektedir. Kredi skoru uygun olan müşteriler bankalardan hemen istedikleri tutarı alarak kredi kullanabilirler.

Bankalardan sıkıntısız olarak kredi kullanmak istiyorsanız en az 1100 ve üzerinde skorunuzun olması gerekiyor. Bu durumda 1000 puan olan müşteriler de kredi notu düşük olan müşterilerdir. Eğer kredi notunuz 1000 ise ve diğer banka ürünlerinde gecikmeniz yoksa aşağıdaki bankalardan ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Bazı bankalar kredi notu düşük olan ve kredi sicili temiz olan kişilere anında kredi vermektedir.

Aktifbank Kredi Başvurusu Yapanlara 40.000 TL Veriyor!

Kredi notu 1000 olan müşteriler, düşük kredi notu olduğu için eğer kredi alamıyorlarsa en kolay kredi verecek olan banka Aktifbank’tır. Bu Banka üzerinden anında işlem yaparak 40.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Banka dijital banka olarak işlem yaptığı için ya SMS ile ya da internet bankacılığını kullanarak kredi başvurusu yapmanız gerekmektedir. Aktifbank üzerinden kredi başvurusu yapacaksanız, www.nkolaykredi.com.tr adresine girerek, karşınıza çıkan başvuru formunu doldurabilir veya SMS atarak hemen kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Aktifbank SMS kredi başvurusu için Kredi TC KİMLİK numaranızı yazın ve 3050’ye mesaj atın. Kredi sonucu 10 dakika içinde size gönderilecektir.

Ziraat Bankası Kredi Başvurusu Yapanlara Hemen Onay Veriyor

Ziraat Bankası, çalışan ve emekli olan kişilerin şartlara uygun olması durumunda kredi notu düşük olsa bile anında onay vermektedir. Özellikle emekli müşteriler, Ziraat Bankası üzerinden maaş alıyorsanız hemen bu bankadan kredi skorunuz düşük olsa bile kredi alabilirsiniz. 100.000 TL’ye kadar verilen kredilerde banka şartlarına uygun olan müşteriler anında işlem yapabileceklerdir. Ziraat Bankası çalışan kişilere 36 ay vadeye kadar kredi vermektedir. Yalnız en az 6 aylık sigortanızın olması gerekiyor.

Garanti BBVA Kredi Başvurusu

Kredi notu 1000 olan ve sigorta durumu en az 3 aylık olan müşteriler en yakın Garanti BBVA şubesine giderek anında kredi kampanyasından yararlanabilirler. Banka şartlarına uygunsanız hemen kredi başvurunuz yapılacak ve onay alacaksınız. Sadece kimliğinizle yapacağınız bu kredi başvurusunda kredi notu düşük olan kişilere 30.000 TL’ye kadar kredi verilmektedir. Eğer kredi notunuz 1100 ve üzerinde olursa 100.000 TL’ye kadar kredi kullanabilirsiniz. Banka ayrıca kredi notu 1000 olanlara kredi kartı da vermektedir. Dilerseniz bu bankadan Bonus Kredi Kartı başvurusu da yapabilirsiniz.