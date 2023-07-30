Son Dakika: Cumhurbaşkanı tarafından canlı yayında duyurulan müjdeli haberle emekli olan vatandaşlara devlet destekli kredi fırsatı sunuldu. Faiz oranları ve ödeme imkanı Ağustos ayı sonuna kadar uzatıldı. Kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş hesaplarına özel olarak düşük faizli ihtiyaç kredisi almak artık çok kolay!

Emekli olan vatandaşlar, kamu bankaları üzerindeki maaş hesapları aracılığıyla devlet destekli düşük faizli ihtiyaç kredilerinden faydalanabilirler. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank müşterisi olan emekliler, ihtiyaç duydukları anda kredi başvurusu yaparak hızlı bir şekilde ödemelerini alabilirler. Kamu bankaları müşterisi olmayan emekliler de maaş müşterisi olmaları durumunda yüksek limitli ihtiyaç kredilerine en düşük faiz oranlarıyla ulaşabilirler. Emekli maaş hesapları üzerinden kredi kampanyalarından faydalanmak için banka şubelerine gitmeye gerek yok! İnternet bankacılığı uygulamaları üzerinden kolayca başvurunuzu gerçekleştirerek istediğiniz zaman ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Başvurular hızlı bir şekilde değerlendirilir ve onaylanan kredi tutarı anında hesabınıza yatırılır.

Emekli olan vatandaşlar, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli veya 100000 TL'ye kadar 24 ay vadeli nakit kredi ödemesi alabilirler. Gelir belgesi olmadan ve düzenli ödeme yapanlara da 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi imkanı sunulmaktadır.

Emekli olan vatandaşlar, devlet destekli kredi kampanyaları sayesinde maddi ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilirler. Faiz oranlarının ve ödeme imkanının Ağustos ayı sonuna kadar uzatılmasıyla daha fazla vatandaşın bu fırsattan yararlanması hedeflenmektedir.