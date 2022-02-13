Son Dakika: Garanti Bankası 0.49 Faiz İle Devlet Destekli Nakit Desteği Ödemeyi Planlıyor

Garanti Bankası 0.49 faiz olmak üzere kredi imkanını halka sundu. Başvuru yapmak isteyen T.C. vatandaşları Garanti Bankası üzerinden en kolay şekilde 0.49 faiz oranları ile devlet destekli kredi başvurusunda bulunabilmeleri için banka şartları az önce son dakika itibariyle açıklanmış bulunmaktadır. Daha önce Garanti Bankası üzerinden kredi kullanmış olan T.C. vatandaşları ve aktif maaş alan müşterilerine verilmesi düşünülen 0.49 faizli kredi kampanyası 10 bin TL'ye kadar ödenmesi planlanıyor. 10.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli işlem yapacak olan vatandaşların kredi kullanma düşünceleri akıllarında varsa ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli şekilde olan bu kredi kampanyalarına katılabilmeleri artık mümkün oldu. Bu fırsatı değerlendirmek için müşteri hizmetlerine danışabilirsiniz.

Bireysel ihtiyaç kredisi olarak verilmesi düşünüldüğünden dolayı kredi sadece emekli olan sigortalı olarak çalışan veya devlet memuru olan T.C vatandaşları kullanabilme imkanına sahiptir. Acil şekilde nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar 10.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli şekilde rahat ve kolay biçimde kullanabilecekleri bu kredilerde 0.49 faiz oranları ile kredi onayı alamazlarsa korkmalarına gerek kalmadan bankanın kendi faiz oranlarından yararlanarak işlem yapabilmeleri her zaman mümkündür.

Garanti Bankası 0.49 Faizli Kredi’ye Nasıl Başvuracaksınız?

Garanti Bankası’nın 0.49 harika faiz oranları ile ihtiyaç kredisine başvuru yapmayı düşünen T.C. vatandaşları için başvurular bankanın resmi internet sitesi üzerinden yakın zamanda alacaktır. Bankadan internet sitesine girerek buradan kredi başvuru formunu kolaylıkla doldurabilir ve 0.49 faiz oranları ile kredi alıp almadığınızı en hızlı şekilde öğrenebilirsiniz. Bankaya başvurunuzu yaptıktan hemen sonra kredin genel müdürlük tarafından onaylanacağı için anında sonuç gelmemesi çok olağan bir durumdur. Eğer bankada iyi müşteri grubunda aktif olarak yer alıyorsanız ve kredi notunuz yüksek ise size özel olarak hazır tanımlanmış kredi limitlerini de kullanmanız her zaman sorunsuz şekilde mümkündür. Garanti Bankası’nın resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğunuz başvurunun hemen sonrasında kredi onayını kurul genel müdürlük tarafından alan T.C. vatandaşları Garanti Bankası’nın tasarlamış olduğu mobil uygulamasına anında girerek şubelere gitmeye gerek kalmadan hesaplarına parayı en hızlı ve sorunsuz şekilde aktarabilirler.

Garanti Bankası aracılığıyla bu kredileri kullanmak için maaş müşterisi olmanıza hiç ama hiç gerek yoktur. Emekli maaşını aktif şekilde alan vatandaşlar için yapılan bu harika kampanya şimdilerde ise sigortalı olarak maaş alan vatandaşlar için ekstradan yapılıyor. Garanti Bankası'nın resmi internet sitesine girerek istediğiniz zaman güncel kredi kampanyalarını en hızlı şekilde öğrenebilir ve diğer kredi kampanyalarına başvurunuzu buradan sorunsuzca gerçekleştirebilme olanağına sahipsiniz. Banka yapmış olduğu açıklamadan hemen sonra borç kapatma kredisi olarak vereceği kredilerde düşük faiz oranları ile işlem yapılmasının hemen planlandığını ve 200 bin TL'ye kadar kredi limitinin en hızlı olacak şekilde verilmesinin hazırlıkları içerisinde olduklarını ayrıca ekledi.