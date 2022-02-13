Son Dakika: Garanti Bankası 0.49 Faiz İle Devlet Destekli Nakit Desteği Ödemeyi Planlıyor

Son Dakika: Garanti Bankası 0.49 Faiz İle Devlet Destekli Nakit Desteği Ödemeyi Planlıyor. İşte detayları...

Ekonomi 13.02.2022 - 11:26 13.02.2022 - 11:27 Vural Pars
Son Dakika: Garanti Bankası 0.49 Faiz İle Devlet Destekli Nakit Desteği Ödemeyi Planlıyor

Garanti Bankası 0.49  faiz olmak üzere  kredi imkanını halka sundu. Başvuru yapmak isteyen T.C.  vatandaşları Garanti Bankası üzerinden en kolay şekilde 0.49 faiz oranları ile devlet destekli kredi başvurusunda bulunabilmeleri için banka şartları az önce son dakika itibariyle açıklanmış bulunmaktadır. Daha önce Garanti Bankası üzerinden kredi kullanmış olan T.C. vatandaşları  ve aktif maaş alan müşterilerine verilmesi düşünülen  0.49 faizli kredi kampanyası 10 bin TL'ye kadar ödenmesi planlanıyor. 10.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli işlem yapacak olan vatandaşların kredi kullanma düşünceleri akıllarında varsa  ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli şekilde  olan bu kredi kampanyalarına katılabilmeleri artık mümkün oldu. Bu fırsatı değerlendirmek için müşteri hizmetlerine danışabilirsiniz.

Bireysel ihtiyaç kredisi olarak verilmesi düşünüldüğünden  dolayı  kredi sadece emekli olan sigortalı olarak çalışan veya devlet memuru olan T.C  vatandaşları kullanabilme imkanına sahiptir. Acil şekilde  nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar 10.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli şekilde rahat ve kolay biçimde  kullanabilecekleri  bu kredilerde 0.49 faiz oranları ile kredi onayı alamazlarsa korkmalarına gerek kalmadan  bankanın kendi faiz oranlarından yararlanarak işlem yapabilmeleri her zaman mümkündür.

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Garanti Bankası 0.49 Faizli Kredi’ye Nasıl Başvuracaksınız?

Garanti Bankası’nın  0.49 harika  faiz oranları ile ihtiyaç kredisine  başvuru yapmayı düşünen T.C. vatandaşları için başvurular bankanın  resmi internet sitesi üzerinden yakın zamanda   alacaktır. Bankadan internet sitesine girerek buradan kredi başvuru formunu kolaylıkla  doldurabilir ve 0.49 faiz oranları ile kredi alıp almadığınızı en hızlı şekilde öğrenebilirsiniz. Bankaya başvurunuzu yaptıktan hemen sonra kredin genel müdürlük tarafından onaylanacağı  için anında sonuç gelmemesi çok olağan bir durumdur. Eğer bankada iyi müşteri grubunda aktif olarak  yer alıyorsanız  ve kredi notunuz yüksek ise size özel olarak hazır tanımlanmış kredi limitlerini de kullanmanız her zaman sorunsuz şekilde mümkündür. Garanti Bankası’nın  resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğunuz başvurunun hemen  sonrasında kredi onayını kurul genel müdürlük tarafından  alan T.C.  vatandaşları  Garanti Bankası’nın tasarlamış olduğu mobil uygulamasına anında  girerek şubelere gitmeye gerek kalmadan hesaplarına  parayı en hızlı ve sorunsuz şekilde aktarabilirler.

Garanti Bankası aracılığıyla  bu kredileri kullanmak için maaş müşterisi olmanıza hiç ama hiç gerek yoktur. Emekli maaşını aktif şekilde  alan vatandaşlar için yapılan bu harika  kampanya şimdilerde ise sigortalı olarak maaş alan vatandaşlar için ekstradan  yapılıyor. Garanti Bankası'nın resmi internet sitesine girerek istediğiniz zaman  güncel kredi kampanyalarını en hızlı şekilde  öğrenebilir ve diğer kredi kampanyalarına başvurunuzu buradan  sorunsuzca gerçekleştirebilme olanağına sahipsiniz. Banka yapmış olduğu açıklamadan  hemen sonra  borç kapatma kredisi olarak vereceği kredilerde düşük faiz oranları ile işlem yapılmasının hemen  planlandığını ve 200 bin TL'ye kadar kredi limitinin en hızlı olacak şekilde  verilmesinin hazırlıkları içerisinde olduklarını ayrıca ekledi.

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