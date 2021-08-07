Son Dakika Flaş Haber: SGK emeklisi olana faizsiz ihtiyaç kredisi veriliyor

SGK emeklisi olana faizsiz ihtiyaç kredisi veriliyor. Eğer sizlerde emekli maaşı alıyorsanız ve ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız faizsiz kredi veren bankalar üzerinden kredi başvurunuzu hızlı birşekilde yapabilirsiniz. Emekli kredisi olarak verilen bu kredilere başvuru yapmak için bankalardan maaş almanız şartı da vardır. Şimdi sizlere emekli olan kişilerin nasıl faizsiz ihtiyaç kredisi kullanabilecekleri hakkında bilgiler ve hangi bankalardan işlem yapacaklarından bahsedeceğiz.

Emekli olan kişilerin bankalardan ihtiyaç kredisi kullanmaları durumunda kredilerin hızlı bir şekilde alabilmeleri için öncelikli olarak bu, bu kredi başvurusu yapacakları bankadan maaş almaları gerekiyor. Alacağınız emekli kredileri belirli limitlere kadar verilmektedir.

36 ay vadeye kadar emekli kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Faizsiz, emekli kredisi kullanacak olan kişiler katılım bankaları üzerinden sıfır faizli olarak işlem yapabiliyor. Ülkemizde bulunan katılım bankaları bankacılık işlemlerini, dinimize uygun olarak yapıyor.

Faizin haram olduğunu düşünürsek, emekli olan kişilerde, faizsiz ihtiyaç kredilerinde katılım bankaları üzerinden alabilmektedirler. 100000 TL'ye kadar Emekli Kredisi kullanabilirsiniz. şimdi sizlere hangi bankalar üzerinden emekli olan kişilerin, faizsiz kredi alabileceklerinden bahsetmek istiyoruz.

Ziraat Katılım Bankası SGK Emeklilerine Faizsiz İhtiyaç Kredisi

Ziraat Katılım Bankası üzerinden emekli olan kişiler, faizsiz olarak ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsa, en yakın Ziraat Katılım Bankası şubesine kimlikleriyle birlikte gidebilirler. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, 36 ay vadeye kadar ve ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak bu bankadan faizsiz, emekli kredisi kullanabilir. Banka krediler haricinde diğer başvuru yapacağınız tüm ürünlerde de faiz uygulamaz.

Faizsiz olacak, alacağınız bu kredilerde banka uygun kar payı oranları ile birlikte sizlere ihtiyaç kredisi verecektir. Diğer özel ve kamu bankalarında olduğu gibi, Ziraat Katılım Bankası üzerinden de kredi başvurusunda onay almak istiyorsanız, belirlenen politikalara uygun bir müşteri olmanız gerekiyor. Emekli maaşınızı Ziraat katılım bankasına taşırsanız kredi notunuz düşük olsa bile 100000 TL'ye kadar faizsiz, Emekli Kredisi kullanabilirsiniz.

Türkiye Finans Bankası SGK Emeklilerine Faizsiz İhtiyaç Kredisi

Türkiye Finans Katılım Bankası üzerinden SGK emeklisi olan müşteriler, 100000 TL'ye kadar Emekli Kredisini faizsiz olarak alabiliyor. Kredi kullanacak olan kişiler banka kredi politikalarına uygun bir müşteri olması durumda Türkiye Finans Katılım Bankası şubelerine giderek emekli maaşlarını bu bankaya taşıyıp, ihtiyaç kredilerini faizsiz alabilir. Türkiye Finans Katılım Bankası üzerinden 36 ay vadeli olarak alacağınız ihtiyaç kredilerinde hiçbir şekilde faiz işlemi uygulanmaz.

Ayrıca bankanın yapmış olduğu diğer kredi kampanyalarından olan konut kredisi ve taşıt kredisi kampanyalarından daha banka faizsiz olarak sizlere kredi imkanı sunmaktadır. Size en yakın banka şubesine giderek başvuru yaptıktan sonra bir iş günü içerisinde kredi sonucunu alacaksınız.

Kuveyt Türk Katılım Bankası SGK Emeklilerine Faizsiz İhtiyaç Kredisi

Kuveyt Türk Katılım Bankası üzerinden SGK emeklisi olan kişiler, faizsiz olarak ihtiyaç kredilerinde hızlı bir şekilde kullanabilir. Size en yakın banka şubesine giderek maaş, taşıma işlemlerini hızlı bir şekilde yaparsanız kredinize hemen aynı gün içerisinde kullanabilirsiniz.

Özellikle emekli olan kişilerin emekli maaşlarını bu bankaya taşımaları durumunda kredilerinde 3 ayı ertelemeli ve düşük kar payı oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi alacağını söylemek istiyoruz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, ayrıca bu kredileri aldıkları zaman diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarında kapatarak tüm kredi yüklerinin faizsiz kredi veren Kuveyt Türk Katılım bankasına transfer edilebilir. Size en yakın, Kuveyt Türk Katılım Bankası şubelerine giderek veya bankanın resmi internet sitesine girerek buradan kredi başvurusu hakkında bilgiler alabilir ve kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.