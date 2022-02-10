Son Dakika Flaş Haber: Emeklilerin maaşlarına SGK, SSK, BAKKUR ek zam! 1.157 Türk Lirası maaşa yansıdı!

SSK, SGK veya Bağkur'dan yüz binlerce emekli, Ocak ayı maaş artışı sayesinde biraz daha iyi hissediyor. Milyonlarca kişinin ücretine yansıyan diğer artışlar ve ücret dalgalanmaları yakından izleniyor. 1 Ocak'ta memur ve emekli memurların yanı sıra SSK ve BağKur emeklilerine ek maaş zammı yapıldı. Fakat enflasyon ve ekonomik tabanlı sorunlar nedeniyle yüz binlerce kişi ek ücret artışı talep ediyor. Bu bağlamda, birbiri ardına ek yürüyüş uygulamaları ortaya çıkarken haberler gelmeye devam ediyor.

Milyonlarca vatandaş daha fazla maaş artışını yakından izliyor. Bu kapsamda emekli maaşı yaklaşık 1.157 TL arttı. Bu kapsamda onaylandığı takdirde binlerce emeklinin maaşını yansıtıyor. Milyonlarca işçi ve emekli vatandaş, 3.600 ek göstergenin düzenlenmesini bekliyor. Özellikle memurlar ve emekli memurlar için toplu pazarlık, hükümetin ilave 3.600 gösterge taahhüdüne zemin hazırladı. Resmi Gazete'de 4.444 dahil olmak üzere sözleşmeli işe alımla ilgili 3.600 ek gösterge. Şimdi 3600 ek gösterge kuralının ücret ödemelerini nasıl etkileyeceğini merak ediyorum.

Son dakikada, göstergede hala 3600 ek değişiklik gözlemleniyor. Milyonlarca işçi ve emekli, 3.600 ek göstergeyi ve hükümetlerin alması gereken eylemlerde olası değişiklikleri sabırsızlıkla bekliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan son haftalarda buna yön veriyor ve çalışmalar hızlandı. Bu konudaki en son gelişme personel sorunu olup, 3600 ek göstergeye ilişkin bilgi Gazete'de yayımlanmıştır. Peki 3600 ek metrikten kimler yararlanacak? Ekstra 3600 metrik ödememi nasıl etkiler?

3600 Ek Göstergeden Kimler Etkilenecek?

Başkan, 3 bin 600 ek göstergenin belirlenmesinin milyonlarca vatandaş tarafından büyük bir beklentiyle beklendiğini söyledi. Recep Tayyip Erdoğan son haftalarda bazı rehberlikler yaptı. Ayrıca toplu sözleşme metninde göstergeler için 3.600 ek hüküm yer almaktadır. Bu kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Şu anda 3600 ek gösterge; Polis memurlarının, hemşirelerin, öğretmenlerin ve dindarların maaşlarını etkiliyor. Bununla birlikte, 3600 ek gösterge seti de genişletilmiştir. 3600'den 25 yıl hizmet veren memurların emekli maaşı 6399 TL'ye çıkarıldı. Polis memurunun emekli ikramiyesi de 205.113.37.082 TL'ye yükseldi.