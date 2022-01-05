Son Dakika Flaş Haber! Devletten Emeklilerin Nakit İhtiyacı İçin Hamle Geldi

Devletten bu sefer de emeklilerin nakit ihtiyacı için kredi hamlesi geldi. Geçtiğimiz günlerde asgari ücrete ve kamu memurlarına yapılan zamlar belirlenmiş, KYK kredileri de artırılmıştı. Emekli maaşlarının artırılmasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emeklilere bir müjde daha geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz ay kamu bankalarının genel müdürleriyle bir görüşme yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emeklilere kredi müjdesi açıklaması geldi. Emekliler kamu bankalarından 50.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi alabilecekler. Kamu bankalarından maaş alan emekliler 36 ay vadeli düşük faizli ihtiyaç kredisinden faydalanabilecekler. Böylelikle emekliler 50.000 TL’ye kadar olan ihtiyaç kredisinden faydalanarak nakit borçlarını kapatabilecekler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapmış olduğu açıklamayla beraber kamu bankalarından Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbanktan emeklilerin nakit ihtiyacını giderme atağı başladı. Bankalar internet siteleri üzerinden yaptıkları açıklamayla beraber kendi bankalarından maaş alan emeklilere 50.000 TL’ye kadar nakit ihtiyaç kredisi sağlayacaklarını duyurdu. Emeklilere özel olarak verilecek bu ihtiyaç kredisi devlet destekli olarak emeklilere düşük faizle sağlanacak. Emeklilerin krediye başvuru yapmaları için T.C kimlik kartı yeterli. Emeklilerden herhangi bir gelir belgesi veya farklı belgeler istenmeyecek. Yapılan duyurularla birlikte kredi başvuruları da alınmaya başlandı.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası kendi internet sitesinde yapmış olduğu açıklamayla beraber kendi bankasından emekli maaşını alan emeklilere 50.000 TL nakit kredi desteği sağlanacağını duyurdu. Ziraat Bankasından maaşlarını alan emekliler 36 aya kadar vadeli olan bu krediden 90 gün ödeme ertelemesi avantajıyla yararlanabilecekler. Krediye Ziraat internet bankacılığı, ZiraatBank mobil uygulaması ve Ziraat Bankası şubelerinden başvuru yapmak mümkündür. Emeklilerden istenen tek şart icralık olmamalarıdır.

Halkbank

Halkbank da diğer kamu bankaları gibi Halkbanktan maaş alan emeklilere ihtiyaç kredisi verileceğini duyurdu. Halkbank üzerinden maaşlarını alan emekliler aynı şekilde Halkbank internet bankacılığı üzerinden ya da Halkbank mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurularını yapabilecekler. İnternet bankacılığını kullanamayan emekliler de Halkbank şubelerine giderek kredi başvurularını hızlı bir şekilde yapabilirler.

Vakıfbank

Vakıfbank da diğer kamu bankaları gibi Vakıfbank emeklilerine ihtiyaç kredisi verileceğini duyurdu. Vakıfbank üzerinden maaşlarını alan emekliler 36 ay vadeli 90 gün ertelemeli 50.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisinden faydalanabilecekler. Emekliler aynı şekilde Vakıfbank kredi başvurularını yapabilecekler. Maaşlarını devlet bankalarından almayan emekliler maaşlarını taşıyarak kredi başvurusu yapabilirler.