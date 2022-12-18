Son dakika EYT netleşti! Meclis'ten geçti: EYT şartları belli oldu! Eylül 1999 öncesi SSK’lı...

Son dakika Meclis'ten geçti: EYT netleşti! EYT şartları belli oldu! Eylül 1999 öncesi SSK’lı... EYT düzenlemesinin mecliste günlerdir görüşüldüğü biliniyor. Bu düzenlemenin meclisten geçmesi durumunda çok sayıda EYT’linin emeklilik işlemleri başlatılacak. Birçok kişi çıkacak olan düzenlemenin kendisini kapsayıp kapsamadığını merak ediyor. Bu şekilde birçok kişi merakla yapılacak olan açıklamayı beklerken işverenler de çalışanlarının emekli olmaları durumunda buna hazırlık yapmaya başladı.

İlk emeklilik için tarih verilmesi de beklenirken bu tarih ile ilgili olarak tahminler de yürütülüyor. Bunun için EYT’li olduğuna karar verilen kişilerin öncelikle prim gün sayıları ve diğer hesaplamalarının yapılması gerekmektedir.

Bu hesaplamalarda Eylül 1999 öncesi SSK’lı, yani 4/A statüsünde, sigortalı olan kadın çalışanların 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin prim gün sayısını doldurmaları gerekmektedir.

Erkek çalışanların ise 25 yıllık sigortalılık süresini ve 5 bin prim gün sayısını tamamlamaları emeklilik için gerekli olmaktadır. EYT’li olup bu şartları yerine getiren SSK’lı erkek ve kadın çalışanlardan yaş şartı aranmayacak ve hemen emekli olabilecekler.

EYT şartları belli oldu! Eylül 1999 öncesi SSK’lı...

Bakan Vedat Bilgin, “EYT’de teknik bir çalışmamız var ve bunu tamamlamak üzereyiz. Eskiden dijital kayıtlar tutulmuyordu. EYT meselesi de 8 Eylül 1999 öncesini kapsadığı için sorunlar vardı. Farklı işletmelerde o yıllarda farklı zamanlarda çalışmış sigortalı işçilerin kayıtlarından bahsediyoruz. Bunların herhangi bir hak kaybı olmasın, kayıt dışında kalanlar da kayıt altına alınsın, bunlar tespit edilsin ve sonrasında dijital ortama aktarılsın şeklinde bir çalışma yaptık. Bunun son aşamasına gelmiş bulunuyoruz.” şeklinde konuştu.

haber24.com özel haber

