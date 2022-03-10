Son Dakika: EYT 2022 İçin EYT Düzenlemesi Açıklandı!

Son dakikalarda özellikle EYT noktasında vatandaşların dikkatini fazlasıyla çekmeyi başaran heyecan verici değişiklikler oldu. Yüz binlerce vatandaşı EYT ile ilgili son dakika duyurularını dikkatle takip ediyor. Elbette uzun zamandır açıklama bekliyorlar. EYT konusunda ise siyaset gündeminde ve çalışma hayatında son derece hareketli günler yeniden yaşanmaya başladı denebilir. Bu açıdan AKP ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifak’ı, EYT noktasında gerekli hassasiyeti ve özeni göstererek son derece detaylı bir şekilde en ince ayrıntısına kadar çalışmalarına başladıklarını belirtti.

EYT'de yaş sınırlaması kalkacak mı?

Uzun süredir birçok vatandaş EYT yasasını merakla ve heyecanla bekliyor. Son açıklamalar ışığında EYT'deki gelişmeler daha ciddi bir hal almış durumda denebilir. EYT çeşitli şekillerde sürekli inceleniyor ve üzerinde farklı çalışmalar yapılıyor. Uzun süredir sürdürülen çözüm araştırmalarına birçok şartın getirildiği de net bir şekilde görünüyor. Bu bağlamda EYT noktasında AKP ve MHP'nin Cumhur İttifakı faaliyetine hızlı bir şekilde girmesi bekleniyor. Değerlendirilecek ve değiştirilecek olan düzenlemelerin mümkün olduğu kadar uygulanması öngörülmektedir. Bu işlemlerden ilki 3.600 gün çalışmış olan vatandaşların erken emekli olabilmelerini sağlamak olacak. Ayrıca kadınlarda yaş 50, erkeklerde ise 55 olarak öngörülüyor.

EYT noktasında ele alınan bir diğer konu da elbette uzun zamandır merak edilen kademeli emeklilik olacak. Bu aslında Almanya'dan bir model. Detayları ise emeklilik konusu açısından eksik olan yıl %2 ya da belirlenecek olan başka bir oran kapsamında maaş kesintisi uygulanmasıdır. Finlandiya modeli ise , üzerinde çalışılan ve örnek olarak kullanılan bir diğer modeldir. Bu modelde de eksi yıl olması amacıyla eksik maaşla emekli olmak mümkün görünüyor.

EYT düzenlemesi bitirildiği zaman ilk olarak kimler emekli olabilecek?

EYT noktasındaki son dakika değişiklikleri ve bu olaydan etkilenen vatandaşlar fazlasıyla geniş çaplı araştırmalar yapmaya başladı. EYT'nin gecikmeden hayata geçirilmesi ve kabul edilmesi halinde, yaş şartı nedeniyle binlerce vatandaş daha fazla vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde emekli olabilecek. İşe girişin tarihine göre belirlenen bu süre emeklilik yaşı hesabına eklendiğinde emeklilik süresi kısa olanlar hemen emekli olabilecekler.