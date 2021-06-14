Son Dakika: Esra Erol'da Yumruklu Kavga, Esra Erol Arada Kaldı, Kıyamet Koptu

Son Dakika Esra Erol'da yumruklu kavga çıktı. Esra Erol'un sunuculuğunu yaptığı Esra Erol'da programında akıl almaz olaylar devam ediyor. Son yaşanan olayda ise canlı yanında kavga çıktı. ATV ekranlarının en sevilen programlarından birisi olan ve hafta içi hergün yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika kavga olayı yaşandı.

Programa başvuru yapan Ayşe adında bir kadının, kocası ile en yakın arkadaşının kaçtığını söyledi. Bunun için Esra Erol'dan yardım isteyen Ayşe Hanım, iddiaları ile de herkesi şaşkına çevirdi. Eşi Bayram Bey'in kendi en yakın arkadaşı Fatma Hanım ile kaçması durumda programa başvuran ve Esra Erol'dan yardım isteyen Ayşe Hanım, iddiaları sonrasında çok süre geçmeden Esra Erol ekibi tarafından Bayram ve Fatma bulundu.

Bayram Bey, yaptığı açıklama'da "Ayşe benden nafaka isterse, ondan boşanmayacağım. Ama Fatma ile beraber yaşayacağım" dedi. Programa gelen Bayram ve Fatma'nın sonrasında stüdyoda gergin anlar yaşandı. Esra Erol'un programında konuşan Fatma Hanım, Esra Erol'un tek taraflı olduğunu ve konuşamadıklarına dile getirdi. Bu duruma Bayram'da destek verince Esra Erol kimseyi arka planda tutmadığını söyledi.