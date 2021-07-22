Son Dakika: Esnafa 300.000 TL KOSGEB Hibe Kredi Destek Kampanyası yapılacağı duyuruldu! Şartlar Belirlendi

Esnafa 300.000 TL KOSGEB Hibe Destek Kampanyası yapılacağı duyuruldu. KOSGEB 2021 yılında limitlerini yükseltip esnaf ve girişimci olan kişilere 1 milyon TL’ye kadar hibe ve faizsiz kredi desteği vereceğini açıkladı. Bu krediler ile birlikte yatırım yapamayan esnaf vatandaşlarımızın tüm sıkıntıları giderilecektir. Sizde eğer bu desteklerden faydalanmak istiyorsanız KOSGEB Faizsiz kredi desteğine başvuru yapabilirsiniz.

KOSGEB bildiğiniz gibi yeni iş kurmak isteyenlere ve yeni girişimci olan kişilere kredi veren bir kurum olarak bilinmektedir. KOSGEB üzerinden sizde şartlara uygun olduğunuzda kredi başvurusu yapabilirsiniz. Daha önceki yıllarda 50.000 TL’ye kadar verilen hibe kredi artık 300.000 TL’ye kadar verilmektedir. Sizde KOSGEB hibe destek kredisi başvurusu yaparak bu kredileri alabilir, girişimcilik adımlarınızı atabilirsiniz.7

KOSGEB kredilerini alabilmeniz için yapacağınız iş modelinin desteklenenler arasında olması ve sizinde KOSGEB girişimcilik eğitimine girip burada sertifika almanız gerekmektedir. 300.000 TL hibe kredi ve 700.000 TL faizsiz kredi verileceği gibi toplamda 1.000.000 TL (1 milyon) kredi KOSGEB tarafından girişimcilere verilecektir.

KOSGEB 300.000 TL Hibe Destek Kredisi

KOSGEB kredisi başvurusu 1 milyon TL’nin hepsi hibe olarak verilmemektedir. KOSGEB veri tabanına kaydınızı yaptırdıktan sonra yapacağınız iş modelinin desteklenmesi ile birlikte sizin iş planınıza göre 300.000 TL’ye kadar hibe kredi alabilirsiniz. Kredi başvurusu yapan kişiler eğer projelerini kuruma kabul ettirirlerse bu hibe krediyi almak için bazı şartlara uygun olmaları gerekmektedir. Bu şartların başında girişimcilik eğitimi almanız geliyor. Eğer girişimcilik eğitimi almazsanız projeniz onay alsa bile kredi kullanamazsınız. Bu kurslara katılım mecburidir ve kursu iyi derece bitirip sertifika almanız da mecburidir.

KOSGEB 700.000 TL Faizsiz Destek Kredisi

KOSGEB tarafından verilen hibe destek kredisi olan 300.000 TL’yi alan kişiler parayı aldıktan sonra işletmesini kurup kar ettirmeye başlarsa 700.000 TL faizsiz kredi almaya da hak kazanacaktır. Bu şekilde yatırımlarınızı daha kolay yapabilecek ve kredi ödemelerini de 2 sene ertelemeli olarak 7 yıl içinde yapabileceksiniz. Eğer 300.000 TL hibe kredi aldınız ve işletmenizde bir kar oranı görünmüyorsa bu kredileri alamazsınız. KOSGEB kurumları tarafından başvuru yapabilir ve diğer tüm detayları öğrenebilirsiniz.