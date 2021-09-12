Son Dakika: Esnaf Olanlara 4000 TL Ek Ödeme Başladı, İhtiyacı Olanlar Alabilecek

Son dakika. Esnaf olanlara 4000 TL ek ödeme başladı. Bankalar tarafından verilecek 4000 TL ek ödeme almak isteyen esnaf vatandaşlar bugünden itibaren başvurularını yapabilir. Esnaf olan ve acil paraya ihtiyacı olan kişilere 4000 TL'ye kadar ödeme bankalar tarafından yapılmaktadır. Bankalar tarafından yapılan bu başvuru ile birlikte sizlere de kolay bir şekilde hesabınıza artı para olarak 4000 TL alabileceksiniz. 4000 TL ek ödemeler banka hesabınızın olması durumunda hesabınıza artı para olarak yatacaktır. 4000 TL ek ödeme başvurusunda bulunan esnaf vatandaşlar için bankalar belirtilen şartlar dahilinde bu parayı hesaplarına aktarmaktadır.

Akbank üzerinden esnaflara 4000 TL artı para

Akbank hesabı olan esnaf vatandaşların Akbank direkt uygulamasına girerek bu uygulama üzerinden artı para başvurusunda bulunabileceklerdir. 4000 TL'ye kadar verilecek olan artı para sizin Kredi notunuza göre Akbank hesabınız üzerine yüklenmektedir. Akbank hesabı olmayan kişilerin başvuru yapamadığı bu destek parasına 4000 TL aldığınız zaman sizin hesabınızda artı para olarak kullanım yapabileceksiniz. 4000 TL onay aldığınızda istediğiniz zaman bu parayı kullanabiliyorsunuz. Kullanım yaptıktan sonra da ödemeye başlıyorsunuz...

İş Bankası esnaf vatandaşları 4000 TL para veriyor

İş Bankası üzerinden hesabı olan müşteriler ise bankanın internet uygulaması olan İşCep uygulamasına girerek buradan 4000 TL artı para başvurusunda bulunabilirler. 4000 TL'ye kadar artı para başvurusunda bulunacak olan kişiler onay almaları ile birlikte hemen aynı bir içerisinde bu parayı kullanabilirler. İş Bankası ayrıca esnaf olan vatandaşlara kendi bankası'nda bir ticari hesapları varsa internet uygulaması üzerinden 100 bin TL'ye kadar da Kredi limiti açacaktır.

Ziraat Bankası üzerinden esnaf olanlara 4000 TL'ye kadar ödeme

Ziraat Bankası hesabı olan kişiler acil paraya ihtiyaçları olduğu zaman kullanabilecekleri kredili mevduat hesabı başvurusunu Ziraat Bankası mobil uygulamasından veya Ziraat Bankası şubelerinden yapabilir. Ziraat Bankası şubelerine gittiğiniz zaman kredili mevduat hesabı açtırmak istiyorum derseniz sizlere başvuru yapılacak ve kredi notunuza göre değerlendirme yapıldıktan sonra belirtilen limit hesabınıza yüklenecek. Ziraat Bankası mobil uygulamasını kullanan kişilerde 4000 TL'ye kadar internet bankacılığı üzerinden başvuru yaparak acil nakit ihtiyaçlarını giderebilirler.