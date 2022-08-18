Son Dakika: Erken Emeklilik ve EYT bekleyenler için yeni haber bomba gibi geldi! 8-10 yıl erken emeklilik için başvuru y

Çalışan kişiler son zamanlarda hükümetten beklenen haberi merakla bekliyor. Yaşlandıktan sonra çalışamaya devam eden ve EYT yüzünden emekli olamayan kişiler müjdeli haberleri bekliyor. SGK tarafından yapılan yeni güncellemelerde erken emekli olmak isteyenler bazı şartları karşılamaları durumunda erken emekli olabilmektedirler. Emekli olmak için hayaller kuran vayandaşlar son zamanlarda EYT haberlerini merakla takip etmektedirler.

Erken emekli olmak için gün bekleyenlerin bazı bilmediği şartlar vardır ve bu şartlara göre erken emekli olma hakkı bulunmaktadır. SGK tarafından yapılan yasada bilindiği gibi prim gün sayısı emekli olmak için kişilerin en önemli şartlarından birisidir. Prim gün sayısı dolan kişilerde yaş sınırında oldukları için erken emekli olamıyorlar.

Prim gün sayısını dolduran kişiler cinsiyetine göre de erken emekli olma imkanı sağlanmaktadır. 10 yıla kadar erken emekli olmak isteyenler, bu şartlar dahilinde emeklilik için başvurularını yaparak EYT beklemeden de emekli olabilmektedirler.

Çalışan, memur olan ve esnaf olan kişiler emekli olmak için merakla yeni kararların çıkmasını bekliyor. Emekli olmak isteyenlerde iyi bir emekli maaşı almak içinde SGK tarafından uygulanan tüm şartları yerine getiriyorlar. Emekli olmak için öncelikli olarak ilk işe başladığınız tarih önemli olmaktadır. Emeklilik başvurusu yaparak erken emekli olmak isteyen kadınların erkeklere nazaran daha çabuk emekli olacağını söyleyebiliriz.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan verilere göre 4 Ekim 2000 tarihinden önce BAĞ-KUR’u olan vergi levhası olan esnaf vatandaşlar da erken emeklilik şansına sahip oluyor. Eğer bu tarihten önce bağkur tespit edilirse ve o tarihlerdeki vergi levhası da görünüyorsa erken emekli olmak için başvuru yapabgileceksiniz.

Erken emekli olmak isteyen kişiler ayrıca 8 veya 10 yıl erken emekli olmak istiyorsa ağır işlerde çalışması durumunda da prim günleri tamamlandığında emeklilik başvurusu yapabileceklerdir.