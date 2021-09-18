Son Dakika: Erdoğan'dan Ticaret ve İhracat Açıklaması

Türkiye İhracatçılar Meclisi 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde önemli açıklamalar gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündemde yer aldı. Kullanmış olduğu ifadeler ile dikkatleri üzerine çeken Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, ihracatçıların her zaman yanında olmayı sürdüreceğini de söyledi.

Ticaretin yalnızca mal alıp satmanın ötesinde misyonlara sahip olduğu ifade edildi. İhracatçıların ticaret ile beraber kültürel ilişkilerin de en önemli temsilcileri arasında bulunduğu bilgileri vatandaş ile paylaşıldı. İhracatçılara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, onların bu ülkelerin uç beyleri ve elçileri olduğunu söyledi.

Bunun yanı sıra “Uzak Ülkeler Stratejisini” yaşama geçireceklerini ifade eden Erdoğan, hedef hakkında da bilgi verdi. Dünya ekonomisinin yüzde 67’sini oluşturan 17 ülke olan ihracatın 81.5 milyar dolara çıkmasının hedeflendiğini aktardı.

Mücadele, kader, dava ve yol arkadaşları olarak gördüğü ihracatçıların daima yanında olduğunu ifade eden Erdoğan, aynı şekilde olmayı sürdüreceğini de söyledi. Kendisinin de ticaretten gelen biri olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı, bu tip işlerin öyle oturulan yerden ahkam kesmek ile olmayacağını çok iyi bir şekilde bildiğini söyledi.

Yapılan işin yalnızca para kazanmak olmadığını söyleyen Erdoğan, önemli açıklamalar gerçekleştirdi ve gündemde yer aldı. Türkiye'nin en önemli kozunun ihracat gücü olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak adına sürekli üretimi ve yatırımı artırarak, kaliteyi ve teknoloji yükselterek ve yelpaze genişleterek Türkiye'nin yoluna devam ettiğini belirtti.

Bu durum için ihracatçı sayısının ilk olarak 150 bine ve daha sonra da 300 bine yükseltilmesinin hedeflendiğini de ifade etti.

Geçtiğimiz sene ilk 1.000 ihracatçı firma arasından 50 ilden temsilci girmesinin de ihracatın Türkiye geneline yayılmasının bir işareti olduğu şeklinde yorumlar yapıldı. Bunun yanı sıra, Ağustos ayından geçen yılın aynı ayına kadar %52 oranında bir artış ile rekorun elde edildiği de söylenildi.