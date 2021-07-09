Son Dakika: En Yüksek Bu Bankalar Veriyor! Bankalardan 100.000 TL Üzerinde Bayram Kredisi, Şart Olmadan Hesaba Yatıyor

Kredi kullanacak olan kişilerin başvuru yaptıkları kredi kampanyaları sürekli olarak güncellenmektedir. Özellikle özel gün ve bayramlarda müşterilerin ihtiyaçlarını gidermeleri için kredi imkanı yapan bankalar, bayram yaklaştığından 100.000 TL’ye kadar bayram kredileri vermektedirler. Sizlerde tüm ihtiyaçlarınız için bayram kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. Bu bayram kredisini alabilmeniz için bankaların politikalarına uygun müşteri olmanız gerekiyor. 100.000 TL kredi başvurusu yaptığınızda banka şartlarına uygun olmayan müşteriler olumsuz yanıt alacaklardır. Bu sebeple kredi notunuz önemlidir. Kredi notunuzun en az 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. 100.000 TL kredi alacağınız zaman ayrıca banka diğer bankada borçlarınız varsa bu borçları kapatmak isteyecektir.

Ziraat Bankası 100.000 TL Bayram Kredisi Başladı. Herkese Onay Verilecek

Kredi başvurusu yapacağımız zaman ilk aklımıza gelen bankalardan birisi Ziraat Bankası olmuştur. Bu bankadan sizde 100.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Banka verdiği bu kredilerde şimdilerde bayram kredisi adında bir kampanya yapmaktadır. Sizlerde eğer bayram için ihtiyacınız para ise Ziraat Bankası şubelerine giderek 36 ay vadeye kadar kredinizi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası kredi onayı vermesi için sizin en az 6 aylık bir sigortanızın olmasını isteyecektir. Kredi onayı aldığınızda banka bu değerlendirmeyi yapacak ve sizlere 100.000 TL’ye kadar bayram kredisi verecektir. Ayrıca bu banka 6 ay erteleme imkanı da sunmaktadır. Kredi ödemelerine krediyi aldıktan sonra 6 ay öteleyerek başlayabilirsiniz.

Garanti BBVA 100.000 TL Bayram Kredisi Şubelerden Veriliyor

Bayram kredisi kampanyası yapan bankalardan birisi de Garanti BBVA olmaktadır. Bu banka 100.000 TL’ye kadar bayram kredisi vermektedir. Banka 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli kredi seçenekleri de sunmaktadır. Kredi kullanımı yapmak istiyorsanız en yakın Garanti BBVA şubesine gitmeniz gerekmektedir. Garanti BBVA üzerinden kredi kullandığınızda hemen hesabınıza geçecektir. Garanti BBVA üzerinden alacağınız bu kredilerde başvuru için kimliğiniz yeterlidir. Banka kredi onayı verdikten sonra sizin sigorta durumunuza bakacaktır. 90 gün kesintisiz son 3 ay sigortanız yattıysa kredi kullanımı gerçekleşir. Ayrıca emekli olan kişilerde bankadan kredi kullanımı yapabilmektedirler.

Anadolu Bank 100.000 TL Bayram Kredisi Verecek!

Anadolu Bank’ta bayram kredisi için kampanya yapan bankalardan birisidir. Eğer bu bankadan kredi kullanacaksanız, banka şubesine gitmeniz gerekmektedir. Bu banka diğer bankalara nazaran daha sert şartları olan bir bankadır. Uygun faiz oranları ile kredi vermesi, müşterilerin bu bankadan kredi kullanmasına vesile olmaktadır. Sizlerde 1100 ve üzerinde kredi skorunuz varsa ve en az 12 aylık sigorta geçmişiniz varsa bu bankadan hemen 100.000 TL’ye kadar bayram kredisi kullanabilirsiniz. Alacağınız kredilerde 36 ay vade yapma imkanınızda vardır.