Yapı Kredi Bankası yeni yaptığı kredi kampanyası ile gündem oldu. Son Dakika: En yakın ATM'ye giderek, bankadan 20.000 TL ödeme alın! Banka üzerinden başvuru yapacak olan kişiler, hesapları olması durumunda acil kredi için ATM'lere giderek de para çekebilecek. Bu işlemleri yapabilmeniz için Yapı kredi bankası kredi politikalarına uygun müşteri olmanız şart. Ayrıca bu bankada olan hesabınız ile birlikte, kredi alacak kişiler, 36 ay vadeye kadar kredilerini banka şubelerine gitmeden de kullanabileceklerdir. 36 ay vadeye kadar kredi başvurusu yapacak olan kişiler, banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda kredi onayı alacaklardır.

SMS İLE BAŞVURU

Banka bu kredi kampanyasında SMS ile kredi imkanı sağlayacak. BİREYSEL yazın boşluk bırakın daha sonra TC KİMLİK yazın yine boşluk bırakın ve AYLIK GELİR yazarak bu mesajı 4411 numarasına gönderin. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacak ve bankadan ne kadar onay aldığınızı hemen göreceksiniz. Yapı Kredi bankası SMS ile onay alan kişiler, en yakın banka şubesine giderek, mesajda yazdıkları aylık gelir evrakı ile birlikte en kısa sürede kredi kullanabileceklerdir.

Yapı kredi bankası ayrıca mobil uygulama üzerinden de kredi onayı verecek. 20.000 TL'ye kadar başvuru yapan kişiler, mobil uygulama üzerinden onay alırsa, ATM'ye giderek 20.000 TL çekebilir. 20.000 TL kredilerde 36 ay vadeye kadar işlem yapılırken, banka bu kredilerde kişilerin kredi notuna göre faiz oranı uygulamaktadır.

Emekli olan sigortalı olarak çalışan kişiler ile birlikte, devlet memuru olan kişiler, bireysel kredi adında verilen 20.000 TL gelir belgesiz kredi kampanyasına katılacaklardır. Özellikle emekliler, emekli maaşlarını bu bankaya taşıyabilirler.