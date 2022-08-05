Son Dakika: Emekliye Ziraat Bankası 300.000 TL Nakit Vereceğini Açıkladı! Sadece Emekli Hemen Hesabına Atacak

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşları 300 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacağı duyuruldu. Ziraat Bankası, resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, emekli maaş alan vatandaşlara hem borçlarını kapatabilmek hemde ihtiyaçları için kredi kullanabilmek için 300.000 TL kadar nakit kredi verileceği açıklandı.

Ziraat Bankası, emekli maaş alan vatandaşlar için yaptığı bu kampanyadaki kredi kampanyalarına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişilere 3 ay ertelemeli olarak oniki ay vadeli kredi verecek ve vermiş oldukları bu krediler ile birlikte tüm banka borçlarını kapatarak işlemlerini gerçekleştirecektir.

1.99 faiz oranlarından yararlanarak emekli kredisi, kullanabileceğiniz bu kampanyaya katılmak istiyorsanız başvurunuzu hemen gerçekleştirebilirsiniz.

Emekli Kredisi Başvurusu

Emekli kredisi almak isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlarsa en yakın banka şubesine giderek kredi başvurusunda bulunabiliyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapacağınız başvuru ile birlikte Ziraat Bankası, sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verir, onaylanan krediyi hemen aynı gün içinde hesabınıza yatar. Ziraat Bankası, emekli maaş almayan vatandaşlara maaş, taşıma işlemleri sonrasında kredi imkanı sunmaktadır. Daha önce bu bankadan kredi alan kişilere 50000 TL kadarda internet bankacılığı uygulaması üzerinden de müşteri hizmetleri numaraları üzerinden başvuru yapmaktadırlar. Başvuru yapmak isteyen kişiler sadece Ziraat Bankası üzerinden değil, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanabilir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, emekli olan vatandaşlara vermiş olduğu kredilerde en düşük faiz oranlarından yararlanarak vatandaşlara kredi imkanı sunan bankaların başında gelmektedir.