Son Dakika: Emekliye Zam Duyurusu Yapıldı, Emekliler Bugünden Sonra Zamlı Maaş Çekecek

Emeklilere zam duyurusu yapıldı. Emekliler zamlı maaşlarını bu aydan itibaren almaya başlayacak. Emekliler daha rahat geçinebilecek!

Son dakika emekliye zam kapıda!

Emeklilerin maaşı gelecek aydan itibaren zamlı hali ile yatmaya başlayacak. Emekli için nakit avans kampanyaları kapsamında zam mevcut! Emekliler almış oldukları maaşın yarısına kadar bankalardan nakit avans hizmeti alıyordu. Yeni yapılan zamlara göre ise bu oran 10 bin TL ye varabilecek. Emekliler yeni limit ile tüm ihtiyaçlarını avans ile karşılayabilecek. Bu nakit avanslardan yararlanmak için maaşın alındığı bankanın bu hizmeti sunuyor olması ve kişinin nakit avans çekme özelliğinin açık bulunması gerekiyor.

Hangi şartları yerine getirmek gerekiyor?

Bankaların 10 bin TL nakit avans fırsatlarından yararlanmak için kişinin kredi sicilinin temiz olması gerekiyor. Aynı zamanda kredi notunun yüksek olması da ek şartlar arasında. Bu şartları yerine getiren bireyler başvuru ile limitlerini yükseltebilecek ve maaşını aldıkları bankadan avans çekebilecek.

Başvurular 5 dakikada sonuçlanıyor!

Başvuru yapan emekliler bu parayı kullanıp kullanamayacağını 5 dakika içinde görebiliyor. Başvurunun onaylanması halinde bu para artı limit olarak hesapta görülebilecek. Limit onaylandığı taktirde kişi artık o limiti ATM’lerden nakit olarak veya kart ile ödemelerde kullanabilir. Kişi internet üzerinden alışverişte de bu ek limitten faydalanabiliyor. Kişi dilerse fatura ödemelerini dahi bu limitten yapabilir.

Emekli dostu Ziraat Bankası

Ziraat bankası müşterilerinin çoğu emekli yaş grubuna ait. Maaşlarını ziraat bankasından almayı tercih eden emekliler bu nakit avans özelliğinden yararlanabiliyor. Ziraat bankası yeni kampanyasıyla kişilerin ihtiyaçlarına göre kredi veriyor. Ziraat bankasından 200 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi çekilebilirken 10 bin TL ek limit imkânı da bulunuyor.

Ziraat bankasından büyük adım!

Ziraat bankası emekli maaşını kendisinden almayı tercih eden bireylere 750 TL promosyon vermekteydi. Bunu ileri taşımak isteyen ziraat bankası şimdi de emeklilerin avantajlarını arttırıyor! Emekliler ziraat ile yaptığı harcamaları 12 ay taksitli avans şeklinde ödeyebilecek. Bu avantajlardan yararlanmak için tek yapılması gereken şubeye gitmek veya ziraat mobil uygulaması üzerinden başvuru yapmak.