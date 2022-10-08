Son Dakika: Emekliye Yılbaşı İkramiyesi 7500 TL Olacak! Cumhurbaşkanı Duyurdu!

Emekli olan kişilere Ramazan bayramı ve Kurban bayramı üzerinden verilen emekli ikramiyeleri haricinde ayrıca yılbaşında verileceği konuşulan bu ikramiyeler de şu sıralarda gündemde. Cumhurbaşkanı Emekli olan kişilere, yeni yılda müjdeler vereceğini açıklamıştı ve bu konu özellikle Yılbaşında gelecek emekli zammı ile birlikte, devlet tarafından verileceği konuşulan yılbaşı ikramiyesi hakkında oldu. Emekli maaş alan kişiler, 7500 TL emekli ikramiyesi yılbaşında alacak mı henüz belli değil. Ama yapılan çalışmalarda, emekli maaşı alan kişiler için yeni bir ikramiye gündemde olduğunu söyleyebiliriz.

OCAK ZAMLI MAAŞ

Ocak 2023 tarihinde zamlı emekli maaşı alacak olan kişiler, ayrıca yılbaşı ikramiyesini de merak etmektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu yapmadan da Ramazan ve Kurban bayramlarında aldığınız ikramiyeler gibi, emekli ikramiyesi de verileceği konuşulmaktadır. Emekliler için duyuru yapan ve müjdeler veren Cumhurbaşkanı, Ocak ayında hiç bir emekliyi mağdur etmeden istedikleri maaşları ödeyeceklerini duyurdu.

Emekliler için ve özellikle EYT için de müjdelerin bitmeyeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı, bu konuşmanın ardından ne demek istediği araştırılmaktadır.

CUMHURBAŞKANI DUYURDU

Cumhurbaşkanı tarafından söylenen bu söz, yılbaşı ikramiyesi olarak konuşuluyor. Ocak ayında yapılacak emekli zammı ile birlikte, yılbaşı ikramiyesi de alabileceksiniz. Emekli maaş alan kişiler, yılbaşı ikramiyesi için bir başvuru yapmasına gerek yok. Üstelik önümüzdeki yıl seçim olmasından dolayı da hükümet vereceği bu ikramiyelerde, yüksek limitler ödeyeceğini duyurdu.

MECLİSTE OLACAK!

Bu ay içinde meclise gelecek olan bu konu, onay alması durumunda SGK tarafından ödenecek yılbaşı ikramiyesi de belli olacaktır. Eğer meclis tarafından onay alacak olursa, Aralık ayında bu ödemeler gerçekleşecek ve yılbaşı ikramiyeleri vatandaşların hesaplarına yatacak.