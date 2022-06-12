Son Dakika: Emekliye Tarihi Zam Onaylandı!

Son dakika: Emekli maaş zamları ile ilgili gelişmeler gelmeye devam ediyor. Temmuz ayında emekliye ilk defa bu kadar yüksek bir maaş ödemesi yapılacak ve zam verilecek. Emekli vatandaşlar Temmuz ayı yaklaşırken, emekli maaş zammı ile ilgili detayları da merak etmektedir. Emekli olan kişiler, Ocak ayı ve Haziran ayı enflasyon ortalamasına göre zam alacaklardır. Bu zamların onaylanmasından sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından değerlendirilecek ve zam yetersiz kalırsa, yetkisini kullanacak olan Cumhurbaşkanı yüzde 10 daha emekliye zam yapacak. Bu işlemlerin olması için Haziran ayının enflasyon oranlarının belli olması gerekiyor.

Emekliye Zam...

Temmuz ayında emekli olan vatandaşlar 2022 yılının en büyük zammını alacaklardır. Haziran ayı enflasyon oranları da netleştikten sonra emekliye %35 %42 arasında bir zam yapılması bekleniyor. Emekli maaşları haricinde Temmuz ayından önce emekli ikramiyesi için de merakla beklenmektedir. Ancak Temmuz ayı maaşları bayramdan önce belli olacak ve tarihinde ödenecek. Bayram ikramiyeleri ise Haziran ayı sonunda ödenecektir.

Bayram ikramiyelerinde zam olacak mı?

Bayram ikramiyelerine zam henüz belli değil. Bazı kesimler 1650 TL olacağını söylese de Ramazan bayramı öncesinde yapılmayan bu zamlar, Kurban bayramında da yapılmayacağı konuşulmaktadır. Kurban bayramı ve Ramazan bayramı ikramiyeleri için başvuru yapmanıza gerek yok.

Eğer emekli maaşınız Ramazan bayramı sonrasında bağlandıysa, sadece Kurban bayramı ikramiyesinden faydalanacaksınız. Ramazan bayramı ve Kurban bayramı ikramiyeleri şu an için 1100 TL olarak bilinmektedir. Kurban bayramı ikramiyeleri ise Haziran ayının son haftasında ödenmesi planlanmaktadır. Sizlerde hesabınızı ay sonunda kontrol edebilir ve ikramiyenizi kullanabilirsiniz.