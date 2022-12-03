SON DAKİKA: Emekliye Müjdeli Haber Verildi! Emekli Maaş Hesaplarınıza Ödeme Alacak: 10000 TL Olacak

Garanti BBVA Emekliye Özel İhtiyaç Kredisi başladı. Son Dakika: Her banka belirli dönemlerde emekliye özel kampanyaları ile ek destekte bulunuyor. Alınan emekli maaşına ek destek dar gelirli aileleri aylık maddi olarak destek sağlıyor.SGK emeklileri Garanti BBVA bankasına gelerk avantajlı faiz oranları üzerinden ihtiyaç kredisi talebini ile iletebiliyor. Evlenmek, evini yenilemek isteyenler, gıda, giysi alışverişi yapacaklar için ek gelir oluşturuyor.

10 Bin TL İhtiyaç Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Garanti BBVA ayrıcalıklı faiz oranları ile ihtiyaç kredisi başvurularını kabul ediyor. Yıl sonuna kadar geçerli olan kampanyadan faydalanmak isteyenlerin %2,08 faiz oranı ile başvuru yapması mümkündür. Başvuruda bulunmak isteyenlerin online başvuru yoluyla maaş taşıma işlemini tamamlaması yeterlidir. Ardından kredi başvurusu iletilebilir.

10 Bin TL İhtiyaç Kredi Başvuru Şartları Nelerdir?

İhtiyaç kredisi başvuru sürecinde banka kişinin kredi sicilini inceler. Banka talebe göre gelir yazısı, gelir belgesi ve maaş bordrosu talep edebilir. Müşterinin risk durumuna göre başvuru koşulları değişebilir. Kampanya 3 ile 36 ay arasında vade oranında değişim gösterir. 50 bin TL ve altı kredi talepleri 36 ay vade, 50 bin TL ile 100 bin TL arasında talep edilen kredi talepleri 24 ay vade, 100 bin TL ve üzeri kredi talepleri için 12 ay vade uygulanır. Ticari amaçlı krediler ise 36 ay vadelidir. Alınan kredi borcu tamamen ödenene kadar şahsın maaşını farklı bir banka ya da finansal kuruma aktarılması mümkün değildir.

10 Bin TL İhtiyaç Kredi Ödeme Tablosu

10 bin TL ihtiyaç kredisi aylık taksitlerle geri ödenebiliyor. 12 ile 24 ay vade fırsatı ile sunulan kredi için ödenecek tahsis ücreti 50 TL’yi buluyor. Aşağıda örnek tablo incelenerek talep edilecek ihtiyaç kredisi ödeme tablosu öğrenilebilir: