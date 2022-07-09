Son Dakika: Emekliye Müjdeli Haber Geldi! 4000 TL Ödeme Yapılacak!

Emekli olan vatandaşlar, nakit ihtiyaçlarını giderebilmek için hem ihtiyaç kredisi hemde bankaların kredili mevduat hesaplarına, başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi veya artı para kullanabiliyorlar. Emekli maaş hesabınız üzerinden alabileceğiniz, kredili mevduat hesabı başvurularında, bankalar, sizlere özel olarak yapmış oldukları kampanyalardan faydalanmanıza olanak sağlayacaktır. Emekli maaşınızı bankalar üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, hemen nakit işlemleriniz için başvuruda bulunabilir ve onay almanız durumunda kendi emekli maaş hesabınız üzerinden artı para kullanabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİYE 4000 TL

Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden 4000 TL kredili mevduat hesabı başvurusu yapmak istiyorsanız, emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden olması gerekiyor. Emekli maaşı Ziraat Bankası üzerinde olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi kullanabildikleri gibi, ayrıca 4000 TL'ye kadar kredili mevduat hesabı başvurusu yaparak kendi emekli maaşları hesaplarına artı para alabiliyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapacağınız başvuru sonrasında 4000 TL'ye kadar işlem yapmanız mümkündür.

VAKIFBANK 4000 TL EMEKLİ ÖDEME

Vakıfbank, 4000 TL'ye kadar emekli için vermiş oldukları ödemelerde, kredili mevduat hesabı başvurusu yapacak olan vatandaşlara hemen artık para imkanı sunacağını açıkladı. 4000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlar, şartları uygun olmaları durumunda hemen kredili mevduat hesabı başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirebilir. Vakıfbank, 4000 TL, başvurusu, mobil uygulama üzerinden yapılıyor. Vakıfbank internet bankacılığı uygulamasına giriş yaparak buradan, kredili mevduat hesabı başvurunuzu gerçekleştirebilir ve 4000 TL'ye kadar hemen internet bankacılığı üzerinden artı para kullanabilirsiniz. Verilecek olan artı paraları 12 ay vadeye kadar bölerek de taksitli nakit avans olarak da kullanmanız mümkündür.