Son Dakika: Emekliye Müjdeli Haber: 4000 TL Üzerinde Ödemeler Emekli Olan Kişilerin Kendi Hesaplarına Yatacak

Emekli maaş alan vatandaşlar için yeni haber, özel bankalar tarafından duyuruldu. 4000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlar, emekli olmaları durumunda başvurularını gerçekleştirebilir ve ihtiyaç kredisi kullanabilirler. Özel bankalar tarafından verilecek olan bu kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların şartlara dahilinde hemen ödemeler, kendi hesaplarına yatacak dileyen vatandaşlar, kredi başvurusunda bulunmak istiyorlarsa, 36 ay vadeli kredi kullanacaktır.

Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda ihtiyaç kredinizi hemen hesabınıza alabilirsiniz. Akbank ve Denizbank başta olmak üzere, Yapı Kredi Bankası ve İş bankası tarafından da kredi ödemeleri verilmektedir.

Akbank

Akbank, yapmış olduğu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara şartları uygun olması durumunda kredi imkanını hemen hesaplarına, yatarak ödüyor. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvuru yapacak olan kişiler, Akbank Direkt uygulamasını kullanmaları durumunda ihtiyaç kredisine hemen alabilmektedir.

Akbank, üzerinde hesabı olmayan vatandaşlar ise SMS atarak veya bankanın internet sitesine giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi başvuru formu doldurabilir ve işlemleri gerçekleştirebilir. Sms ile Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numaranızı yazmanız yeterli olmaktadır.

Denizbank

Denizbank, Üzerinden İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak bu kredileri hesaplarına hemen atabiliyor. Kredim yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak, 32 80 numarasına göndermiş olduğunuz mesajda, sadece 4000 TL değil, banka kredi puanınız yüksekse, daha yüksek limitlerde kredi alabiliyorsunuz.

Cep telefonunuz üzerinde atacağınız mesaj ile birlikte kredi kullanacak olan kişiler en yakın banka şubesine giderek işlem yapabiliyor. Denizbank, mobil uygulamasını kullanıyorsanız başvurunuzu bankanın mobil uygulaması üzerinden de 7 gün 24 saat yapabilirsiniz.

Denizbank, mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde hesapların atacakları parayla alabiliyorlar. Denizbank şubelerinden başvuru yapmak isteyen emekliler emekli maaşını bu bankaya taşımaları durumunda daha yüksek limitlerde krediler kullanabilmektedir. Denizbank, ihtiyaç kredisi kampanyası ile ilgili bilgileri almak istiyorsanız, bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak buradan nakit krediler hakkında bilgiler alabilir, faiz oranlarını öğrenebilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası

Emekliye 4000 TL ve üzerinde işlem yapacak olan bir diğer banka ise Yapı Kredi Bankası olmaktadır. Denizbank ve Akbank'ta olduğu gibi bu bankadan da cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Emekli maaşını Yapı Kredi Bankası şubeleri üzerinden alan vatandaşlar şubelere gelmeden bankanın internet bankacılığını kullanarak ihtiyaç kredisi kullanabiliyorlar. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu sonrasında sizlere yüksek limitli krediler verilmesi durumunda diğer bankadaki olan borçlarımızın da kapanması istenmektedir.

Sms ile kredi kampanyası başvurusu yaptıracak olan Yapı Kredi Bankası, cep telefonunuz üzerinden atacağınız mesaj ile birlikte sizlere sonuç vermektedir. Bireysel, yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve emekli maaşınızı yazarak, 44 11 numarasına bu mesajı göndermeniz durumunda, Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmış olacaksınız. Cep telefonunuz üzerinden atacağınız mesaj sonrasında banka, değerlendirmeyi sizin kredi notumuza göre yapacak ve onaylanan tutar, hemen aynı gün içinde hesabınıza alacaksınız. Size yakın Yapı Kredi Bankası şubelerine gidebilir veya bankadan resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da, işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 4000 TL emekli için başvuru nasıl yapılır?

Emekli olan vatandaşların maaş almış oldukları kamu bankaları sürekli olarak güncel kampanyaları yapmaya devam ediyor. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, şartları uygun olması durumunda, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Cep telefonunuz üzerinden internet bankacılığı aracılığı ile 4000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak kredi kullanmanız mümkün olmaktadır. Bu işlemler için kredi başvurusunda bulunacak olan emeklinin emekli maaşını kamu bankalarından alması ve kamu bankası, emekli hesabı üzerinden bir şifre oluşturarak mobil uygulamaya giriş yapması gerekmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden emekli maaş almayan vatandaşlar ise banka şubelerine giderek maaş taşımalarını yapabilir ve daha yüksek limitlerde düşük faizli, masrafsız krediler kullanabilirler. 50000 TL'ye kadar verilecek olan bu kredilerde bankalar, 36 ay vadeli olarak kredi başvurusunda bulunmanıza imkan sağlarken, 50000 TL ile 100000 TL arasında 24 ay vade 100000 TL üzerinde ise 12 ay vadeli olarak sizlere kredi imkanı sunuyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank genel olarak ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların bankalardan yüksek limitli kredi almaları durumunda ipotek veya kefil istemektedir.